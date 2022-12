Decembar će biti najgori mjesec za ova tri horoskopska znaka

Bit će suviše zaokupljeni obavezama ili poteškoćama da bi se opustili i uživali, a astrolozi navode da će ljudi rođeni u ovim znakovima imati najmanje sreće u decembru.

Ovan

Iako će početkom mjeseca biti prilično optimistični, entuzijazam će im brzo splasnuti. Neće se uspjeti opustiti zbog pritisaka na poslu, a mučit će ih i ljubavne brige. Nedostajat će im poleta i energije da bi se posvetili otklanjanju poteškoća, no guranje problema pod tepih samo će pogoršati situaciju. Na samom kraju godine vraća im se optimizam pa će u 2023. uploviti s osmijehom na licu.

Rak

Rakovi će toliko misliti na druge i na to kako im ugoditi da će potpuno zapostaviti sebe i svoje potrebe. Iako će se uvjeravati da su sretni ako su svi oko njih sretni, to uopće neće biti istina jer će nakupljene frustracije u jednom trenutku isplivati na površinu i eskalirati do svađe. Trebali bi naučiti više se brinuti za sebe i ponekad kazati “ne”. To im je glavna lekcija ovog mjeseca.

Vaga

I Vagama će decembar započeti obećavajuće, no nakon nekoliko dana primijetit će prve probleme. Najviše će ih mučiti nestabilne novčane prilike, za šta će same biti krive jer će trošiti gomilu novca na božićne poklone i ukrase, kao i na svoje hedonističke težnje. Zbog rastrošnog stila života svađat će se s ukućanima pa će kod kuće biti napeto. Krajem godine trebaju paziti koga puštaju u svoj život, piše Index.

