Talula Rajli otkrila: Zašto sam se dva puta udala za Ilona Maska

Bivša supruga Ilona Maska (Elon Musk), Talula Rajli (Talulah Riley), otkrila je zašto se odlučila udati za šefa Twittera ne samo jednom, već dva puta.

Prvi put su bili u braku od 2010. do 2012., a drugi od 2013. do 2016. Sada je otkrila zašto se za Maska udavala dva puta.

– Pretpostavljam da je razlog za ponovno vjenčanje bio samo taj što je bilo glupo biti zajedno nevjenčan nakon što smo bili u braku. Znate, to je kao navika. Govorili smo: “Ovo je moj muž” i “Ovo je moja žena”. Oh ne, čekaj, mi to više nismo. Bolje da opet budemo to. Bilo je glupo govoriti: “Ovo je moj dečko” nakon što smo bili u braku. Pa smo se ponovno vjenčali – kazala je u intervjuu za The Independent.

Dok je bila u vezi s poslovnim mogulom, brinula je o njegovih petero djece iz prethodnog braka s Džastin Mask (Justine). Međutim, insistira na tome da to “nije bila tradicionalna uloga domaćice”.

