VJERENIK JOJ UKRAO VJENČANICU, a svekrva bila saučesnik: Mladu pred SVADBU zadesila katastrofa – Odmah uradila OVO

Buduća mlada na Reditu je podelila neobični priču koja joj se dogodila neposredno pred venčanje, a zbog koje je ostavila svog verenika.

Ona je otkrila da joj je verenik ukrao venčanicu iz ormara koju je sama kupila i vratio u prodavnicu, jer misli da se bespotrebno „razbacuje novcem“. Ali, ovo je samo početak njene drame.

– Ovo zvuči kliše, ali još od detinjstva sam sanjala da imam prelepu venčanicu, a sada sam to mogla sama sebi da priuštim. Ali, moj verenik misli da nije u redu da trošim par hiljada dolara na haljinu koju ću obući samo jednom – napisala je ova žena i dodala kako je cena njene haljine tipična za venčanice.

Kada je saznao da je kupila venčanicu, njen verenik je počeo da joj govori kako je „neodgovorna prema novcu“ i dodao da je već dosta para potrošila na šminku, ekstenzije i nakit.

– Dan nakon kupovine venčanice, primetila sam da je nema u ormaru. Izbezumila sam se. Bila sam šokirana. Pitala sam ga gde mi je venčanica, a on mi je rekao da ju je vratio u prodavnicu. Pitala sam ga zašto je to uradio, a on mi je rekao da misli da je haljina smešno skupa i da ja bacam novac – rekla je buduća mlada.

Da stvar bude još gora, njena buduća svekrva je stala na stranu svog sina, iako je znala da on drži novac od venčanice kod sebe i da će verenici vratiti kada se slože oko rešenja.

Hiljade korisnika je komentarisalo ovu objavu, a mnogi od njih su stali na stranu ove žene nakon što je odlučila da ga ostavi.

„Prosto ne smeš da se udaš za takvog čoveka“, „Ne verujem da je zadržao novac od venčanice“, „Boze, kakav čovek“, „Dovoljan i jasan znak da treba da ga ostaviš“…

