Top 5 najzgodnijih horoskopskih znakova – prema stručnjacima

Svi znamo da se neki ljudi čine privlačnijim od drugih. To može biti iz brojnih razloga, poput fizičke privlačnosti i reproduktivne sposobnosti.

Donosimo znakove Zodijaka rangirane prema njihovoj privlačnosti na temelju njihovih specifičnih kvaliteta, kao što je njihov vladajući planet koji može utjecati na njihov karakter, izgled i postupke.

Horoskopski znakovi uključeni u popis procijenjeni su prema kriteriju sirove fizičke privlačnosti. Prirodna ljepota, osobina koja nadilazi fizički izgled, također je uzeta u obzir.

Prije svega, morate zapamtiti da privlačnost može biti subjektivna. Nekima su određene značajke privlačne, dok nekima nisu.

Ovo je pet najzgodnijih znakova Zodijaka i njihove karakteristike.

1. Vaga

Vaga je znak kojim vlada Venera, stoga nije čudno da većina Vagi posjeduje eleganciju i sofisticiranost.

Često imaju manekensko lice i stas, ali njihova ljepota nadilazi fizički aspekt. Vaga posjeduje osjećaj za ravnotežu. Također im nije teško uskladiti se s drugima na razini duše.

To je prvenstveno razlog zašto su Vage poznate kao prirodni društveni šarmeri. Ističu se sa svojom karizmom i dobrim društvenim vještinama, bilo u malom ili velikom društvu, a ta kvaliteta ih čini još privlačnijim u odnosu na druge horoskopske znakove.

Također su emocionalno inteligentni i empatični, pa su često velika podrška svojim bližnjima. Vage su također poznate kao stručnjaci za diplomaciju.

Budući da je Sunce slabo u Vagi, ovaj horoskopski znak često osjeća potrebu da mu se drugi dive i da ga afirmiraju. Bez stalnih riječi potvrde, teško će procvjetati i pokazati sve svoje kvalitete.

Kada su u pitanju romantične veze, Vage će sve napraviti kako bi usrećile partnera, međutim ova osobina se može ponekad činiti kao potreba da se previše oslanjaju na svojeg partnera što nekima nije baš privlačno.

Jedna posebna mana većine Vaga je to što ponekad mogu biti izvan ravnoteže. Kad god se to dogodi, gledaju na druge s prevelikim očekivanjima i donose nepromišljene odluke koje kasnije mogu jako požaliti. Uneravnotežena Vaga nije baš privlačna.

Općenito, biti u vezi s Vagom može biti ispunjavajuće iskustvo jer im se može istinski vjerovati i prepustiti.

2. Bik

Još jedan znak kojim vlada Venera je Bik koji posjeduje prirodnu ljepotu. Najprivlačniji je zbog toga što je smiren i zreo, a to su osobine koje jako privlače.

Privlačnost Bikova ne očituje se samo u njihovom fizičkom izgledu, već i zbog svoje iskrenosti i srčanosti. Budući da je Bik zemljani znak, ponekad se može činiti da su malo previše opušteni, ali sa svakim njihovim pokretom se može osjetiti njihovo prizemljeno samopouzdanje.

Ono što Bika čini prilično neodoljivim u usporedbi s drugim znakovima je njihova primamljiva seksualna strana, što ih čini dobrim romantičnim partnerima. Budući da je Bik fiksni znak, smatraju se jednim od najvjernijih znakova horoskopa.

Veza s Bikom ispunjena je stalnim senzualnim dodirima i težnjom za svime što je ugodno. Jedna od njihovih karakteristika je i poklanjanje puno pažnje svoje najbližima.

Unatoč svojoj ležernoj prirodi, Bikovi marljivo rade i posve su usredotočeni na uspjeh. Njihovo samopouzdanje potaknuto strpljenjem je ono što im omogućuje da sigurno obave posao. Iako se ponekad mogu činiti previše distanciranima i tvrdoglavima, nikada ne gube iz vida svoju poniznost.

Ponekad Bik može postati previše posesivan i nemilosrdno prekritičan, što je neprivlačno, posebno u romantičnim vezama. Imaju previsoka očekivanja od partnera.

3. Lav

Naravno, Lav, čiji je planetarni vladar Sunce, treći je na listi najprivlačnijih horoskopskih znakova, a evo i zašto. Zbog svoje planetarne vladavine, Lavovi posjeduju blistavu, samouvjerenu i šarmantnu osobnost kojoj je nemoguće odoljeti.

Oni će vas sigurno osvojiti svojim smislom za humor i šarmantnošću. Što se tiče njihove fizičke estetike, Lavovi više vole nositi odjeću svijetlih boja i elegantne modne dodatke zbog kojih izgledaju kao da sjaje, baš poput Sunca.

Njihova blistava i vatrena priroda, koja se ne očituje samo u izgledu, već se osjeća i po načinu na koji se druže s drugim ljudima, ono je što Lava čini vrlo atraktivnim horoskopskim znakom. Gdje god bili, bez napora privlače druge ljude.

Lavovi su također poznati po svojoj odanosti prijateljima i obitelji, posebno svojim romantičnim partnerima. Nikada im ne ponestaje energije da pokažu svoju naklonost i podršku ljudima koje vole, pazeći da znaju da je netko uz njih na svakom koraku.

No tipična mana ovog horoskopskog znaka je to što su skloni previše se fiksirati na svoj ego, prvenstveno jer su navikli većinu vremena biti u središtu pozornosti, zbog čega pred bilo kakvim izazovom odbijaju povući se te postaju pretjerano natjecateljski raspoloženi do točke tvrdoglavosti.

Također im je u prirodi da izvlače na vidjelo skrivenu agresiju drugih ljudi, što može biti dobra ili loša stvar, ovisno o situaciji. Loše je što to može dovesti do toga da se Lav drugima čini zastrašujućim.

Njihovu blistavu prirodu lako može pomutiti njihova potreba da nadmudre druge ljude koji ih izazivaju.

Da bi ovaj horoskopski znak ostao privlačan, Lavovi se moraju kloniti svakog arogantnog i egoističnog ponašanja i zadržati se na hladnoj strani svoje osobnosti.

4. Rak

Četvrti na ljestvici najprivlačnijih horoskopskih znakova je Rak, čiji je planetarni vladar Mjesec. U usporedbi s prethodno rangiranim znakovima Zodijaka, seksualna privlačnost Rakova nije uobičajena vatrena karakterna crta.

Rakovi su privlačni zato što emitiraju nevinu i ugodnu atmosferu. Većina bi njihovu ljubav nazvala sličnom majčinoj ljubavi koja je uistinu topla i nježna. Oni su prirodni njegovatelji i pružaju osjećaj ugode i topline, što doprinosi njihovom općem seksepilu.

Ne zaboravimo ni činjenicu da Rakovi imaju jednu od najljepših tjelesnih građa, odmah iza Vaga. Sve u njihovom izgledu, od lica, prsa i trbuha, je privlačno pogledima. Kod muškaraca je isto najprivlačniji taj, pomalo ofucani i lagodni, izgled.

Posebna negativna osobina Raka je njihovo neobično ponašanje kada je u pitanju pokazivanje emocija. Oni imaju tendenciju pokazivati niz emocija što je prilično nepredvidljivo i zbunjujuće.

Ova posebna osobina Raka može biti neodoljiva, posebno za one koji nisu toliko emotivni kao oni.

5. Škorpion

Posljednji na ovoj listi je znak koji je utjelovljenje nevjerojatnog seksepila – Škorpion.

Ovaj horoskopski znak oko sebe nosi atmosferu koja je mješavina misterije, opasnosti i strasti. Ljudi koji paze na ovaj određeni intenzitet ne mogu si pomoći da ih ne privuče ovaj hipnotički znak.

Romantični odnosi sa Škorpionom obično se opisuju kao intenzivna, neusporediva i duboka strast koja će vam dati osjećaj da živite više nego ikada. Ali njihova je privlačnost ne samo u tome kakvi su u romantičnim vezama piše MSN.

Jedna značajna osobina po kojoj se Škorpioni razlikuju od ostalih je njihova asertivna i dominantna priroda, posebno kad se bore za ono što misle da je ispravno. Također posjeduju nemilosrdnu količinu odlučnosti da guraju naprijed bez obzira na to koliko su preživjeli neuspjeha.

Ipak, njihovo samopouzdanje i odlučnost ponekad mogu postati zamka, jer mogu postati nesigurni u sebe.

Kad god osjete val nesigurnosti, postaju pre kritični, do te mjere da ih to preplavi, kao i ljude oko njih jer odašilju tu lošu energiju oko sebe. Škorpioni bi trebali manje tražiti greške kod drugih i biti tolerantniji prema tuđim nedoumicama u njihovim slabim trenucima. prneosi “Radiosarajevo“.

