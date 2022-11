2 stvari mudar muškarac stavlja iznad svoje žene

Za pravog muškarca njegova partnerka će uvijek biti na prvom mjestu, šta god mu se dešavalo u životu. Nema drugih opcija. I sami svjedočimo takvim vezama u našem okruženju. Muškarci ponekad žene stavljaju na pijedestal, zatim dolaze djeca, pa onda sve druge stvari koje ispunjavaju muškarca.

Iako smo naučeni na ovakav redoslijed on je zapravo u potpunosti pogrešan. Na prvom i najvažnijem mjestu svakog od nas trebamo biti mi sami. Muškarčeva dužnost jeste voljeti ženu, obezbjediti je i brinuti o njoj, ali prije svega toga on treba da voli, brine i misli o sebi.

Ne zaboravite da smo mi osoba sa kojom provodimo cijeli život i jako je važno da se potrudimo da nam bude što je moguće udobnije. Nekim ženama je ovo saznanje vrlo neprijatno kada su njihovi muškarci u pitanju. Kao da im je krivo kada shvate da muškarci ulažu u sebe više nego u njih.

Uvijek kada pričam o ovoj temi sjetim se priče jednog mog kolege. Obožavao je da skuplja figurice samuraja. One su bile izuzetno dobrog kvaliteta i zbog toga jako skupe. Ipak, s vremena na vrijeme znao je da sebe počasti ponekom. Kada je njegova djevojka saznala za to jako se naljutila i počela da galami na njega.

Pitala ga je da li normalan, da li je poludio da daje tolike pare na takve gluposti i slično. Ponavljala mu je da on nije dijete i da novac troši na gluposti. Nijednog momenta nije razmišljala o tome da je to njegov hobi i da ga te figurice čine radosnim. Da je toliki novac potrošio na nju to ne bi bio nikakav problem.

Zato zapamtite da je najvažnija dužnost čovjeka da brine sam o sebi. I ne, niste sebični ili slabi ako to radite. Ljubav prema sebi je zdrava ljubav bez koje je nemoguće izgraditi zdrave i kvalitetne odnose sa drugim ljudima. Na prvo mjesto treba da stavite sebe, zatim vašu porodicu, pa tek onda ženu,piše Infpult

Porodica je ono što je od vas napravilo čovjeka, to su ljudi koji su u vas uložili godine i godine života, a žena je došla tek kasnije. Ali na prvo mjesto sebe, jer ne možete da volite i poštujete bilo koga ako ne poštujete sebe.

