Solarna baklja pogodila Zemlju i napravila pukotinu! Pogledajte kakav je vrlo rijedak fenomen nastao zbog toga

Dana 3. studenog solarna oluja uzrokovala je privremenu pukotinu u Zemljinom magnetskom polju. Nastala rupa omogućila je energetskim česticama da prodru duboko u atmosferu planeta i pokrenu izuzetno rijetke ružičaste aurore.

Eksplozija iznimno rijetke ružičaste aurore nedavno je osvijetlila noćno nebo iznad Norveške nakon što je solarna oluja udarila u Zemlju i napravila rupu u magnetskom polju planeta. Pukotina je omogućila solarnim česticama visoke energije da prodru dublje u atmosferu nego što je normalno, aktivirajući svjetla neobičnih boja.

Zadivljujuću svjetlosnu predstavu uočila je 3. studenog turistička grupa koju je vodio Markus Varik, vodič sjevernog svjetla iz turističke tvrtke Greenlander sa sjedištem u blizini Tromsoa u Norveškoj. Živopisna aurora pojavila se oko 18 sati. po lokalnom vremenu i trajao je oko 2 minute, rekao je Varik za Live Science.

“Bile su to najjače ružičaste aurore koje sam vidio u više od desetljeća vodećih turneja”, rekao je Varik. “Bilo je to nevjerojatno iskustvo”, naglasio je.

Ružičaste polarne svjetlosti pojavile su se nedugo nakon što se pojavila mala pukotina u magnetosferi — nevidljivom magnetskom polju koje okružuje Zemlju koje generira fluidna metalna jezgra planeta. Znanstvenici su otkrili proboj nakon što je manja solarna oluja klase G-1 udarila u Zemlju 3. studenog, piše Spaceweather.

Kako nastaje?

Polarne svjetlosti nastaju kada struje visokoenergetskih nabijenih čestica, poznatih kao solarni vjetar, prolaze oko magnetosfere. Magnetsko polje planeta štiti nas od kozmičkog zračenja, ali štit je prirodno slabiji na sjevernom i južnom polu, što omogućuje solarnom vjetru da leti kroz atmosferu – obično između 100 do 300 kilometara iznad Zemljine površine. Dok solarne čestice prolaze kroz atmosferu, one pregrijavaju plinove, koji tada živo svijetle na noćnom nebu.

Aurore se najčešće čine zelene jer atomi kisika, kojih ima u izobilju u dijelu atmosfere do kojeg inače dopire solarni vjetar, emitiraju tu nijansu kada su potaknuti. Međutim, tijekom nedavne solarne oluje, pukotina u Zemljinoj magnetosferi omogućila je solarnom vjetru da prodre ispod 100 km, gdje je dušik najzastupljeniji plin. Kao rezultat toga, aurore su emitirale neonski ružičasti sjaj dok su se supernabijene čestice uglavnom razbijale o atome dušika.

Pukotina u Zemljinoj magnetosferi također je pomogla stvaranju jake zelene aurore tijekom noći, rekao je Varik.

Magnetosferska rupa se zatvorila oko 6 sati nakon što se otvorila. Tijekom tog vremena, čudna vrpca plave svjetlosti također se pojavila na nebu iznad Švedske, gdje je visjela nepomično na nebu oko 30 minuta.

Međutim, stručnjaci nisu sigurni je li ova neobična pojava neka dosad neviđena vrsta polarne svjetlosti uzrokovana ugroženom magnetosferom ili je rezultat nečeg drugog. Jedan stručnjak je sugerirao da je vrpca mogla biti sastavljena od smrznutog goriva iz ruske rakete, ali rakete nisu uočene u tom području, prenosi klik.hr.

