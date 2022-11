SEDMIČNI HOROSKOP OD 7. DO 13. NOVEMBRA

OVAN (21.3 – 20.4)

Posao: Neočekivani troškovi vas potpuno izbacuju iz ravnoteže. Intenzivno razmišljate o tome na koji način da zakrpite crnu rupu koja se otvorila u vašem novčaniku. Dok se situacija s finansijama ne bude stabilizovala, vi ste potpuno beskorisni na radnom mestu. Dekoncentracija na poslu može prouzrokovati greške koje ćete kasnije teško ispraviti.

Ljubav: Shvatate da više nemate nijedan miroljubiv način kojim biste voljenoj osobi saopštili sve što vam je na srcu. S jedne strane zamišljate da ste slobodni, a s druge, ideja o tome vas neopisivo plaši. Čini vam se da razgovorom nećete pronaći rešenje, ali grešite.

Zdravlje: Virusna infekcija.

BIK (21.4 – 21.5)

Posao: Okolnosti vas primoravaju da donesete odluku koja nije u skladu s vašom prirodom. Spremni ste na žrtvu, ali u dnu duše osećate da je sve to ponižavajuće po vas. Ne uzimajte sve k srcu, ako je u cilju višeg interesa, nije strašno ponekad pokoriti se. Osim toga, izbegavajte tajnovite razgovore – pre ili kasnije, sve će se na neprijatan način razotkriti.

Ljubav: Ako zanemarite sitna nezadovoljstva, shvatićete da za druženje i prijatne kvalitetne razgovore nije neophodno da imate mnogo novca. S druge strane, tenzira vas ponašanje voljene osobe koja je, ovih dana, promenljivog raspoloženja i za vas prilično neprijatna.

Zdravlje: Čuvajte se prehlade.

BLIZANCI (22.5 – 21.6)

Posao: Budite spremni da odložite većinu aktivnosti jer vam stižu neočekivane obaveze. Precenili ste svoje mogućnosti, pa hteli vi to ili ne, bićete prinuđeni da deo odgovornosti prepustite bliskim saradnicima. Iskoristite ovu nedelju za kratak predah kako biste temeljno osmislili kuda je najbolje da idete dalje.

Ljubav: Nezadovoljstvo na ljubavnom planu preti da postane razlog ozbiljnog sukoba između voljene osobe i vas. Ne budite nepravedni, pravi uzrok svega leži u tome što već dugo propuštate svaku priliku da kvalitetnim razgovorom razjasnite nedoumice koje vas muče.

Zdravlje: Čuvajte grlo.

RAK (22.6 – 22.7)

Posao: Očekujete podršku prijatelja jer ste u proteklom periodu svojim zalaganjem i požrtvovanošću to zaslužili kod njih. Pred vama je moguće potpisivanje važnog ugovora kojim će vaša profesionalna karijera krenuti drugim smerom. Uporedo s tim muče vas i loši postupci određenih saradnika, pa iako slavite malu pobedu, istovremeno razmišljate i o odlasku.

Ljubav: Privlači vas neko nov i trenutno pokušavate da sednete na dve stolice. Ne zalećite se u nove ljubavne avanture jer u dnu srca još čuvate jake uspomene ljubavne veze iz prošlosti. Opterećenost osobom koja je, za vas, davna prošlost, kvari doživljaj nove romanse.

Zdravlje: Kontrolišite pritisak.

LAV (23.7 – 22.8)

Posao: U danima koji su pred nama moguće je da ćete dobiti predlog da se aktivno uključite u zajedničke projekte koji se razvijaju u vašem okruženju. Od vas se očekuje da budete kreativni i aktivni u začecima novog vida poslovanja. Iako prilika deluje primamljivo, vi iz nekog razloga osećate da to nije dobro za vas. Savet: poslušajte svoju intuiciju, povucite se.

Ljubav: Napadno udvaranje osobe s kojom ste poslovno povezani može da se završi na neprijatan način. Da biste izbegli stresove, koje vam ova nedelja može doneti, neophodno je da na vreme pronađete način kako da se oslobodite viška tenzije koja, ako eskalira, može porušiti sve što ste naporno gradili.

Zdravlje: Čuvajte pluća.

DEVICA (23.8 – 22.9)

Posao: Očekujete brzu realizaciju, ali stvari se ne razvijaju željenim tempom. Dok čekate da se nešto pokrene, gubite dragoceno vreme pa vam izmiču prilike koje su sigurnije, a možda i isplativije od onih koje ste zamislili. Otvara vam se šansa da započnete nešto novo što će vam se višestruko isplatiti. Budite brzi da vam ceo posao ne bi izmakao.

Ljubav: Na neki način ste zapostavljeni. Bez obzira na to da li ste u vezi ili niste, ovih dana kao da vam je to polje uspavano. Ukoliko vam se čini da je ovo zatišje pred buru, u pravu ste. Da biste s lakoćom prevazišli sve što uskoro dolazi, štedite energiju i primirite se.

Zdravlje: Alergije.

VAGA (23.9 – 22.10)

Posao: Brzo razdvajate bitno od nebitnog, ali vaši saradnici nemaju kapacitet za takav tempo. To vas izluđuje. Ako ne nađete način da izbacite bes, on će izaći tamo gde ga najmanje očekujete. Dozvoljavate da vam materijalno dobro uslovljava raspoloženje i dinamiku viđanja sa ljudima do kojih vam je stalo. Kako god da se postavite nećete izbeći finansijske izdatke.

Ljubav: Neki kompromisi koje ste napravili u prošlosti dolaze na ponovno razmatranje. Zbunjuje vas voljena osoba, čini vam se kao da je to neko koga uopšte ne poznajete. Pozitivan pomak u vašim odnosima uzrokovan je sasvim novim vibracijama koje vam nebo šalje.

Zdravlje: Gorušica.

ŠKORPIJA (23.10 – 22.11)

Posao: Ovih dana vam stiže dodatni prihod na koji ste toliko dugo čekali da ste, na kraju, odustali. To je dovoljan razlog da se naoružate novom motivacijom i prionete na posao još poletnije. Ne zatrpavajte se preko svojih mogućnosti kako vam sve ne bi preselo. S dobitkom stižu i nova zaduženja pa ćete se, na kraju, zapitati da li je bilo vredno tolikog truda.

Ljubav: Prekidate komunikaciju s voljenom osobom jer vam je tako lakše. Izbegavanje razgovora ne vodi ka rešenju, naprotiv. Bežanje dodatno produbljuje problem i komplikuje odnose. Bez obzira na neprijatnost, preuzmite inicijativu i raščistite stvari do kraja.

Zdravlje: Čuvajte se povreda.

STRELAC (23.11 – 21.12)

Posao: Za sada ste sve uradili kako je trebalo i nemate oko čega da se preispitujete. To je vaš stav i bez preteranog tenziranja završavate neke prijateljske odnose. Ako biste bili samokritični uvideli biste da je vaš stav previše rigidan. Ne zavisi sve od vas, neki problemi kao da će se rešiti sami od sebe kada za to dođe pravi trenutak.

Ljubav: Kod vas kad nema, onda nema ničeg na ljubavnom planu. A, kada se sve bude pokrenulo, nećete znati gde ćete pre. Potpuno vas je obuzelo romantično raspoloženje, na nekoliko strana, paralelno, vodite tajne prepiske. Flertovanje je maksimum romantike koju, ovih dana, možete postići.

Zdravlje: Melanholija.

JARAC (22.12 – 20.1)

Posao: Rastu vam samouverenost i optimizam, ali obaveze trpe jer niste dovoljno posvećeni. Mislima ste daleko jer unapred planirate aktivnosti na čiju ćete realizaciju još čekati. U jednom jeste u pravu, a to je da je neophodan precizan i praktičan plan, ali to ne podrazumeva gubljenje dragocenog vremena u maštanju i prepričavanju.

Ljubav: Razmatrate neke situacije koje su se odigrale u prošlosti. Vaša ćutljivost izaziva zabrinutost i neraspoloženje voljene osobe. Probudite se, nije pravo vreme za iskušenja, zbog nedostatka komunikacije mali nesporazum preti da preraste u veliku zavadu.

Zdravlje: Problemi s kolenima.

VODOLIJA (21.1 – 19.2)

Posao: Ovi dani su obeleženi neprijatnim vestima. Zamisao koju ste imali, a koja se tiče vaših ambicija, preokretom postaje neizvodljiva. Razočarani ste, a sve se dogodilo jer ste pomešali posao i privatni život, pa vaše probleme rešavaju nepoznate osobe. Nadmenim stavom iritirate okolinu koja sve manje ima strpljenja za vaša insistiranja na zadatu temu.

Ljubav: Voljena osoba je promenljivog raspoloženja, imate utisak da vas namerno provocira. Ako se, ovih dana, upustite u ozbiljne razgovore, može vam se desiti da u afektu izgovorite i nešto što ste planirali da prećutite. Za vaša nezadovoljstva trenutno nema leka, budite strpljivi.

Zdravlje: Problemi sa sinusima.

RIBE (20.2 – 20.3)

Posao: Obuzima vas nestrpljenje jer imate osećaj da vas niko ne razume. Ne insistirajte u diskusijama, ne stvarajte neprijatelje među ljudima od kojih zavisite. Napetost se komplikuje, upadate u sukobe sa saradnicima. Vaša karijera bi mogla poći silaznom putanjom ako se ne potrudite i dodatno ne poradite na smirivanju tenzije koja je zavladala.

Lubav: Čini se da ranije nešto nije bilo po vašoj volji, a kada su stvari krenule kako želite, izgubili ste interesovanje. Voljenoj osobi nije jasno vaše promenljivo raspoloženje, ne zna kako da vam ugodi. Budite fer, jasno recite šta je to što hoćete i istovremeno uvažite potrebe druge strane,piše Stil

Zdravlje: Bolovi u nogama.

