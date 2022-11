ZARAŽENI KOMARCI BLIŽE NEGO ŠTO MISLIMO: EVO KOJE POSLJEDICE MOŽE DA IZAZOVE GROZNICA ZAPADNOG NILA

To su potvrdili u Institutu za javno zdravstvo tog entiteta, naglasivši da u posljednjih šest-sedam godina nismo imali nijedan registrovan slučaj ovog virusa, kao ni smrtne ishode.

S druge strane, u Srbiji je u ovoj sezoni, a do unazad dva dana, registrovano oko 228 zaraženih, dok se 12 smrtnih ishoda dovodi u vezu sa ovim oboljenjem. Iako virus nije specifičan za jesenji period, i dalje je prisutan, s obzirom na to da, zbog visokih temperatura za ovo doba godine, i dalje ima komaraca.

U IJZ kažu da, iako je mogućnost da se neko zarazi virusom Zapadnog Nila mala, najviše slučajeva bude registrovano kod osoba starijih od 50 godina, te osoba sa hroničnim oboljenjima.

Ljudi ovih godina su podložniji razvoju bolesti kao kao što su encefalitis ili meningitis. Međutim, oko 20 odsto inficiranih ima blaže simptome. To su temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima, mučnina, povraćanje i ponekad otok limfnih žlijezda ili osipa po tijelu. Simptomi traju kratko, četiri do sedam dana. Teška klinička slika sa zahvatanjem centralnog nervnog sistema, odnosno meningitisom i encefalitisom, javlja se kod manje od jedan odsto inficiranih. Simptomi nastaju tri do 14 dana nakon uboda zaraženog komarca – ističe za Srpskainfo načelnica Službe za epidemiologiju u IJZ RS, dr Nina Rodić Vukmir.

Prema njenim riječima, skoro 80 posto zaraženih osoba nema nikakve simptome.

Najlakši i najefikasniji način prevencije bolesti izazvane virusom Zapadnog Nila jeste spriječiti ubod komarca – kaže Rodić Vukmir.

Vakcina ne postoji

Protiv groznice Zapadnog Nila nema specifične terapije, kao ni vakcine.

U slučajevima kada su prisutni isključivo blagi simptomi, terapija nije potrebna ili je simptomatska, odnosno koriste se analgetici i antipiretici. U slučaju teže kliničke slike, oboljeli se hospitalizuju uz primjenu intenzivirane suportivne terapije – objašnjava dr Rodić Vukmir.

