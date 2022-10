IMA 11 DJECE S OSAM RAZLIČITIH MUŠKARACA, LJUDI JE OPTUŽUJU DA ŽIVI OD ALIMENTACIJE

Phi iz Memphisa stekla je viralnu slavu na TikToku, gdje često dijeli detalje o svom životu s 11 djece. Ali zbog toga je često na meti trolova, od kojih neki ističu da im je žao njene djece, dok se drugi pitaju rađa li djecu kako bi se okoristila. Mama je zato odgovorila podijelivši video navodnih sudskih dokumenata koji pokazuje da od alimentacije zarađuje samo 10 dolara mjesečno po djetetu.

Izgleda da ovu ženu negativni komentari ne diraju. Na svaki odgovara sarkazmom pa tako u drugom videu govori da “želi imati još 19 djece kako bi zaokružila brojku na 30”.

Muka mi je objašnjavati zašto sam rodila 11 djece s osam muškaraca. Objasnit ću to sada pa da me više ne ispitujete. Ako imate jedan i oduzmete jedan, ostaje vam nula. Ali ako imate osam i oduzmete tri, još uvijek imate pet. Da imam samo jednog muškarca i da on ode ili umre, moja djeca ne bi imala oca. Ali ako ih imam osmero i troje ode ili umre, moja djeca i dalje imaju pet očeva – rekla je.

Nekima ni to nije dovoljno pa su je nastavili nemilosrdno ismijavati u komentarima, čak i uspoređivati s Nickom Cannonom, koji ima 10 djece sa šest različitih žena, a trenutno čeka 11. dijete.

“Za ime Boga, prestanite se razmnožavati”, “To nisu Pokemoni da ih moraš skupiti sve”, “U određenim trenucima treba primijeniti kontrolu rađanja”, “To što radiš je zločin”, neka su mišljenja.

