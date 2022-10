Noć vještica u Saudijskoj Arabiji nekada je bila zabranjena. Pogledajte kako sada izgleda

Vlasti su nekada zabranjivale obilježavanje ovog događaja, a sada čak i organizuju manifestacije i sponzorišu ih. Na taj način potiču mlade i sve ostale da proslave Noć vještica.

Stanovnici glavnog grada Saudijske Arabije, Rijada, maskirali su se poput brojnih drugih građana širom svijeta u lopove, vještice ili čudovišta i grad je izgledao potpuno neobično, piše New York Times.

To je do prije nekoliko godina bilo nezamislivo jer je policija, recimo 2018. godine, hapsila one koji se maskiraju za Noć vještica i organizuju zabave.

Saudijci za novi stil života mogu zahvaliti novim prijestolonasljedniku Mohamedu bin Salmanu koji u prethodnih sedam godina postepeno ukida društvena ograničenja.

Treba reći i to da je saudijska vlada ovaj vikend nazvala “strašni vikend” čiji datum se poklapa s obilježavanjem Noći vještica. prneosi “Radiosarajevo“.

