Indijski horoskop za 2023. godinu

U vedskoj (indijskoj) astrologiji godišnji horoskop se određuje od početka vladavine Ovna, znači od 22. aprila, a ne od janura. Ovan je početak, prvi znak Zodijaka, a kada Sunce uđe u Ovna počinje nova astrološka godina.

Indijskai godišnji horoskop za 2023. godinu:

Ovan

Do 21. aprila, tranzit Jupitera kroz 12. polje je period unutrašnjeg rada na sebi, sklonosti ka samoći. Ođednom se može javiti želja da se bavite svojom duhovnošću i tehnikama opuštanja, tragate za unutrašnjimm mirom. Period se vezuje i za selidbu. Budite oprezni sa investicijama – postoji rizik od gubitka. Takođe se mogu osetiti slabost i nedostatak fizičke snage.

Od 22. aprila 2023. tranzit se kreće kroz 1 kuću – Ovan će se osjećati sigurnim u sebe i svoje sposobnosti, u ovom trenutku će se otvoriti nove mogućnosti, ali morate se čuvati preteranog ispoljavanja ega. Počinje nova faza u životu, tako da može postojati izvesna neizvjesnost o tome šta tačno želite. Povoljna će biti želja da se zapišu ciljevi i postignuća za narednih 12 godina. Ovo je odličan period za one čije su aktivnosti vezane za nastavu. Potrudite se da izbalansirate ishranu.

Bik

Do 22. aprila 2023. godine, tranzit Jupitera kroz 11. polje je divan period koji se vezuje za pokretanje novog posla, novih profitabilnih projekata, sticanje željenih stvari i upoznavanje uticajnih i poznatih ljudi. Ovo vrijeme karakteriše i povećanje bogatstva, štednja, uspješno ulaganje novca. Od 22. aprila 2023. godine tranzit kroz 12. polje je period kada ćete putovati i raditi na sebi. Do kraja godine mogući su nepredviđeni troškovi, pa napravite dobar plan kada je riječ o budžetu.

Blizanci

Do 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 10. polje utiče na sferu karijere, radne aktivnosti i podstiče vas da se fokusirate na sebe. S jedne strane, dolazi dobar period za razvoj karijere, poboljšanje društvenog statusa, ali uz to mogu postojati i prepreke zbog kojih vam može biti dosadno i rutinski na poslu.

Od 22. aprila 2023. godine, tranzit Jupitera kroz 11. polje je povoljan trenutak da pronađete i proširite krug poznanstava koja će vam pomoći u daljem rastu i razvoju. Možete aktivno učestvovati u kolektivnim i društvenim aktivnostima, dolazi dobar period za druženje i timsi rad. Veća je vjerovatnoća da ćete moći da kupite stvari koje ste dugo željeli.

Rak

Do 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 9. polje je uglavnom veoma povoljan period. Odnosi sa ocem, učiteljem ili mentorom će se poboljšati ako je bilo poteškoća. Možete bezbedno planirati putovanja u inostranstvo,. Ako ste dugo planirali da se preselite da živite u inostranstvu, onda je ovaj period veoma povoljan za selidbu.

Od 22. aprila 2023. godine, tranzit Jupitera kroz 10. polje je povoljno vrijeme za razvoj kreativnosti, otkrivanje svojih talenata i sposobnosti. Možete početi da preduzimate korake da svoj hobi ili strast pretvorite u dodatni izvor prihoda i dalje razvijate svoje poslovanje.

Lav

Do 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 8. polje je period unutrašnjih kriza, preispitivanja. Ovo je povoljan period i za rešavanje nekih finansijskih pitanja. Od 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 9. polje – tokom ovog perioda dolazi do umjerenog povećanja finansijske situacije, ali može doći do finansijskih poteškoća sa kojima će se Lavovi nositi. Putovanje u inostranstvo radi sticanja obrazovanja je povoljno, ali i duga putovanja, jer se sada može pokazati interesovanje za upoznavanje nove kulture, novih ljudi.

Djevica

Do 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 7. polje – očekujte proširenje partnerstava, u tom periodu je moguća obećavajuća saradnja sa stranim kompanijama. Takođe, savršeno je vrijeme za vjenčanje. Bilo kakve vrste ugovora i sporazuma biće veoma uspešni. Od 22. aprila 2023. godine, tranzit Jupitera kroz 8. polje je period u kome postoji mnogo mogućnosti za sticanje prihoda. Ipak, treba biti izuzetno oprezan i odustati od rizikovanja.

Vaga

Do 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 6. polje – očekuju vas promene na profesionalnom planu, pa čak i promena posla. Dobar period za zatvaranje dugova, a ne preporučuju se nova zaduživanja. Pažljivo postupajte prema svom zdravlju: u ovoj oblasti možda sve nije tako glatko. Obratite pažnju na ishranu i više se odmarajte. Od 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 7. polje je dobro vrijeme za poslovna partnerstva i širenje kontakata. Sve ovo može uticati na potpuno različite oblasti: dobročinstvo, početak ozbiljne veze, brak, uspješno rešavanje pravnih pitanja.

Škorpija

Do 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 5. polje – u ovom periodu vaša kreativnost će biti na vrhuncu. Nemojte se plašiti da ulazite u nove romantične veze, kao i da učestvujete u investicijama. Radosni događaji će biti povezani i sa djecom i porodicom. Od 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 6. polje je primetno pogoršanje klime u radnom timu, usljed čega će na poslu biti mnogo anksioznosti: mnogi sukobi i sporovi će se pogoršati, posebno ako zauzimate lidersku poziciju. Posebnu pažnju treba posvetiti svom zdravlju, jačanju imuniteta i promeni nezdravih navika.

Strijelac

Do 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 4. polje – spremite se da poboljšate uslove života ili promenite nešto u svom domu. Pokušajte da izbegnete svaki spor u odnosu sa porodicom. Od 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 5. polje – u ovom trenutku ne bi trebalo da ulažete u dugoročne projekte, jer rezultat neće biti ono što ste očekivali. Ali dobitak na lutriji je sasvim moguć.

Pokušajte da razvijete svoju kreativnost i budite spremni na poteškoće u komunikaciji sa djecom i njihovom vaspitanju.

Jarac

Do 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 3. polje je segment kada su smetnje na radu više nego moguće. Rizikujete da napravite pogrešan izbor, ali u isto vrijeme oni koji su povezani sa pisanjem ili zanatom ulaze u dobar period. Od 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 4. polje – sada postoji velika verovatnoća promene prebivališta, preseljenja. Ovaj potez takođe može biti povezan sa obukom ili ponudom bolje plaćenog posla. U odnosima sa voljenim osobama pokušajte da imate razumijevanja, ali isto to očekujte i od njih.

Vodolija

Do 22. aprila 2023. godine tranzit Jupitera kroz 2. polje nije daleko povećanje bogatstva, kao i dobre finansijske mogućnosti. Došlo je povoljno vrijeme za izgradnju toplih odnosa sa porodicom. Što se tiče samorazvoja, možda ćete dobiti dobro obrazovanje i poboljšati svoje navike u ishrani. Od 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 3. polje – nemojte se iznenaditi ako možda dođe do “smetnji” na poslu. Sada postoji mogućnost da napravite pogrešan izbor, pa pažljivo donosite odluke.

Ribe

Do 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 1 kuću – u ovom trenutku morate obratiti posebnu pažnju na svoje zdravlje. Pošto je Jupiter planeta ekspanzije, a 1. polje naše tijelo, moguće je povećanje telesne težine, pa pazite šta jedete. Zbog toga je važno voditi ispravan način života, baviti se sportom. Stabilnost dolazi u poslu, malo je vjerovatno da će nagle promene uticati na vas. Materijalno stanje će ostati umereno. Od 22. aprila 2023. tranzit Jupitera kroz 2. polje – uspjeh i sreća mogući su zahvaljujući proučavanju savremenih tehnologija, fizike, hemije; otkrivanje novih znanja, novih zakona, novih istraživanja i razvoja. Generalno, period se može nazvati povoljnim za obrazovanje. Takođe je vrijeme za finansijski rast i povećanje prihoda. prneose “Nezavisne“.

