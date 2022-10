Šest sigurnih znakova da žena odustaje od tebe i od vaše veze

Većina kaže da je dan kojeg će zauvijek pamtiti dan njihova vjenčanja, rođenje djeteta ili dobitak na lutriji, dok za neke to može biti dan kada zatraže razvod. Žene tako pamte nesnošljivu bol u njegovim očima i sirovi šok u glasu kada shvate da su završile s njim, pitajući se zašto je tako iznenađen jer ponavljale su stalno iznova kako nisu sretne… Kad je žena gotova, gotova je.

Potražite znakove koji suptilno ukazuju da ona odustaje od vas i veze prije nego što bude prekasno.

6 znakova da žena odustaje od vas:

1. Često je razdražljiva na vas

Vrijeme je da prestanete kriviti ono njezino ‘doba’ u mjesecu. Ako je odrešita i oštra prema vama, uznemirena je zbog nečega. Razdražljivost se s vremena na vrijeme može opravdati, ali morate biti svjesni koliko traje njen kratki fitilj. Većina muškaraca voli izbjegavati sukobe, ali to može biti tihi ubojica vaše veze. Sjednite i pokušajte doći do uzroka koji aktivira njezino razdražljivo ponašanje.

2. Radi više nego inače

Ambiciozna, odlučna žena će donijeti mnogo vrijednosti na stol, uključujući i lijepu plaću. Ne želite pogriješiti razmišljajući što znače njezini iznenadni dugi dani na poslu. Žena koja nema osjećaj da je netko cijeni kod kuće, pretjerat će u karijeri jer od tamo dolazi s više potvrde, a s manje ‘vas.

3. Ne uključuje vas u društveni život

Trebali biste se zabrinuti ako ste prije zajedno odlazili na društvena događanja, a sada se njezin raspored sastoji samo od pića s kolegama nakon posla i druženja s djevojkama. Morate shvatiti da ona ispunjava prazninu puneći svoju čašu sa svima drugima osim vama.

4. Vaše mišljenje joj nije važno

Čak i neovisna žena još uvijek cijeni mišljenje svog muškarca. Ako pokušavate dati nešto što mislite da treba, a ona vas brzo isključi, jasno i glasno vam govori da je nije briga. Pazite da vas ova reakcija ne natjera da mislite da je to dobra stvar jer ona preuzima više na sebe. Vi ste tim, a timovi zajedno donose odluke. prenosi 24sata

5. Vaš seksualni život je na ‘autopilot’

U vezi je normalno da imate razdoblja u kojima intimnost može patiti. To ne znači da to ne bi trebalo biti vaša briga. Produljena razdoblja bez intimnosti ili nedostatak pažnje tijekom intimnosti trebalo bi vam poručiti da joj nešto nedostaje. Seks je jedina stvar koju dijelite s partnerom, a ne dijelite ni s kim drugim – to bi trebalo biti važno za oboje.

6. Više se ne svađa s vama

Žena koja govori je žena koja se bori za vezu. Možda vam je lijepo da ona više ne dijeli svoje mišljenje s vama, ali to znači da ona ne osjeća da je veza vrijedna toga. Njezini se osjećaji u nekim trenucima mogu činiti kao zanovijetanje, ali njezini osjećaji su njezini osjećaji i ona zaslužuje da ih se čuje. Ako ona ne govori o njima, prvo što trebate učiniti je saznati zašto.

Komunikacija je ključ zdrave veze. Žene se nikad ne slamaju preko noći, ali ako se ovi znakovi ne vide i ne riješe, na kraju ćete je izgubiti. Ne želite izgubiti ženu koju volite jer nikada niste vidjeli znakove upozorenja, donosi YourTango.

