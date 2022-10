OVA 3 ZNAKA ČEKA VELIKA SREĆA DO KRAJA GODINE: Sve će im krenuti na bolje – JESTE LI TO VI?

Bik

Bikovi će ove zime doživjeti najpozitivnije promjene u karijeri, iako je to i dobar period za povezivanje sa novim ljudima, druženje i bolju komunikaciju. Manje će se osjećati usamljeno, jer će upoznati divne ljude i sklopiti kvalitetna prijateljstva. Takođe, zima im donosi uzbuđenje na ljubavnom planu, više optimizma i dinamike. Bikovi koji su u vezama dobiće više razumjevanja i podrške od partnera i to će veoma cijeniti.

Djevica

Došlo je vrijeme da Djevice budu zasluženo nagrađene za sav trud, a tokom zime njihove sposobnosti će doći do izražaja. Ljudi će ih hvaliti više nego inače, a na njima je da prihvate komplimente jer to zaslužuju. U lažnoj skromnosti nema ništa plemenito, a oni to znaju, pa će uživati u pozitivnim reakcijama. Pripadnici ovog znaka će narednih mjeseci sijati strašću i autentičnošću, a raspoloženje će im biti na vrhuncu. Njihova inovacija mogla bi dovesti do pozitivnih poslovnih promjena.

Samci će se ove zime oporavljati od bivših ljubavi. Svakako treba da imaju na umu da će potezi koje sada čine na ljubavnom planu sigurno pokazati rezultate u budućnosti. Djevice će u vezama moći da riješe neke stare nesuglasice sa partnerom i da se više fokusiraju na ono pozitivno u njemu. Moći će da sagleda stvari iz novog, boljeg ugla.

Jarac

Pripadnicima ovog znaka astrolozi predviđaju magičan period ove zime. Iza njih je burna godina puna hrabrosti i planova za budućnost. Ono što su priželjkivali u teškim mjesecima, sada će konačno moći da primene i uživaju u blagodetima truda i rada. Ove zime Jarčevi će biti i više nego spremni za nove izazove, napredak, ulaganje u budućnost… Znaće tačno šta žele i šta im je potrebno da ostvare svoje ciljeve. Pred njima su meseci puni optimizma i pozitivne energije. Imaće kvalitetne veze sa drugim ljudima, ali će i postati svjestan potrebe da odvoji vrijeme za sebe, shvatiće važnost redovnog opuštanja i odmora. prenosi “Novi“.

