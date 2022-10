Ljubavnica bez dlake na jeziku: Ne tražim od tebe da ostaviš ženu, ali 5 stvari moraš da radiš

Ona ne odustaje da bude u oblacima i da se prepusti sanjarenju. Iako zna da možda završetak ovakve veze neće biti sjajan, ona čini sve da dok veze traje, bude kako ona to želi. Ona će željeti da funkcioniše kao da je u iskrenom i pravom odnosu. Prvo, zahtjevaće da zajedno idu u kupovinu. Iako, zna u kakvoj vrsti veze se nalazi i da isključivo taj muškarac ide u nabavku sa svojom zakonitom ženom, ona traži isto. Za nju je zajednička kupovina obavezna i prava sezancija. Ujedno stvara osjećaj kao da je on samo njen partner. Drugo, želi zajedno da spremaju hranu. Ona će biti zadovoljna kada njen izabranik koji je pri tome oženjen, kuva zajedno sa njom večeru i provodi vrijeme. Tada atmosfera postoje ugodna i domaća i ona stvara porodični utisak. Treće, on treba da radi muške poslove i u njenom stanu. Popravljanje i čišćenje sudopere, popravljanje namještaja itd. sve očekuje od njega. Ona kao gospodarica svoga doma želi da se i on osjeti kao da je to nešto zajedničko i da je normalno da radi. Četvrto, postojanje zajedničkog budžeta. Žena ljubavnica počinje podrazumijevati da ona i on imaju zajednički budžet. Pošto več zahtjeva zajedničku kupovinu, gledanje na stan kao na zajednički, za nju je normalno da u svemu učestvuju ravnopravno. Počinje se ponašati kao da su oni zaista porodica.

Muškarac počinje da bude zbunjen i odvlači mu se pažnja daleko od njegovih površnih potreba i namjera. Peto, treba da poštuje njen trud i rad. Muškarci preljubnici često smatraju da kada su kod ljubavnice da tu red i pravila ne važe,piše Infpult

Međutim, kod žene ljubavnice koja zna šta želi i da ne može sve tek tako, zahtjevaće poštovanje njegog rada. Iako zna da će ovakvoj vezi najvjerovatnije doći kraj, ona ne prepušta ništa slučaju. Muškarac pri ovakvim stavovima često se više ne pronalazi tu, jer to ima i kući. Ukoliko se baš zaljubi, onda je i sklon poštovanju svih želja njegove druge izabranice.

