OVO SU SIMPTOMI DA IMATE BOLESNU JETRU: Evo kada trebate kod ljekara – NE ČEKAJTE SUTRA

Svrab na koži

“Svrab na koži je jedan od najtipičnijih simptoma bolesti jetre. Ako vas koža svrbi, to može da bude znak opstruktivne žutice. Može je izazvati mnogo toga, od kamena u žuči, preko raka gušterače (pankreasa), do primarne bilijarne ciroze. Svrab koji izazivaju problemi sa jetrom obično nije praćen osipima i promenama na koži”, kaže dr Stiv Hrabi.

Angiomi

Dr Hrabi kaže da, ako primetite sitne kapilare pod kožom, koji se šire poput pauka, na licu ili nogama, to može da znači da jetra ne funkcioše dobro, tj. ne metaboliše hormone. On ističe da se ovaj problem češće javlja kod onih koji imaju alkoholnu cirozu jetre.

Oticanje zglobova, mučnina, modrice i česta krvarenja

“Bolesna jetra se vidi po krvarenju ili lakoj pojavi modrica posle povrede. To može da bude povezano sa mankom određenih proteina koji su potrebni za zgrušavanje krvi, što znači da jetra ne funkcioniše dobro”, pojašnjava doktor.

Nutricionista Šon Markejzi upozorava da “neki znaci oštećenja jetre mogu da se jave širom tela i da deluju nepovezano”.

“Na primer, bolovi u zglobovima i oticanje možda ne deluju povezano sa mučninom ili čestom pojavom modrica, ali to mogu biti znaci bolesti jetre izazvane autominom bolešću”.

Zapaljenje stopala

“Tečnost može da se zadržava u vašim nogama ako imate hroničnu bolest jetre”, kaže dr Hrabi, dodajući da tada dolazi do oticanja nogu.

“Zbog povećanog protiska u venama, tečnost može da se razvije u nogama, tj. da dođe do pojave edema. Nesposobnost jetre da proizvede dovoljno krvnih proteina, poput albumina, takođe može da dovede do edema”.

Oticanje abdomena

Doktor upozorava da tečnost može da se nakupi i u stomaku zbog hronične bolesti jetre, te da dovede do nadutosti abdomena. On ističe da do toga dolazi usled curenja tečnosti sa površine jetre i iz creva, a često se javlja uz druge simptome poput portalne hipertenzije (povećan pritisak u portalnoj veni jetre).

Neobjašnjiv umor

Dr Tomi Mičel objašnajva da je umor čest simptoma mnogih bolesti jetre.

“Jetra je odgovorna za filtriranje toksina iz krvi i pretvaranje nutrijenata u energiju. Kada jetra ne funkcioniše dobro, toksini se nagomilavaju u krvi, uzrokujući umor”.

Žuta boja kože ili očiju

“Kada jetra nije zdrava, može da šalje upozoravajuće znake u formi žute prebojenosti kože, tj. žutice. Razlog tome je što jetra filtrira našu krv, a kada ne funkcioniše dobro, bilirubini se nagomilavaju. Žutica može da bude znak oštećenja jetre, hepatitisa, pa čak i kancera jetre. Ako primetite da vam koža dobija žutu nijansu, važno je da odete kod lekara”, poručuje dr Mičel.

Pored žutice, mogu da se jave i simptomi poput umora, tamnog urina ili bola u gornjem desnom delu abdomena.

Bleda boja stolice

“Zdrava stolica je tamna jer sadrži određenu količinu žuči koju telo redovno izbacuje. Ako vam je stolica veoma bleda, to znači da telo ne izbacuje dovoljno žuči. Bleda ili stolica u boji gline pokazuje problem sa vašim bilijarnim sistemom, koji se sastoji od jetre, pankreasa i žučne kese. Ovi simptomi mogu da ukažu na hepatitis, bilijarnu cirozu ili kamen u žuči”, kaže nutricionista Markejzi. prneosi “Novi“.

