PUN MJESEC U OVNU NASTUPA 9. OKTOBRA – OVO SU NAJSRETNIJI ZNAKOVI ZODIJAKA: Evo šta vas čeka

Koliko god bi nestabilan mogao biti ovaj puni Mjesec, on ima dovoljno umirujuće, iscjeljujuće energije da omekša, donese lakoću i podsjeti nas da je život namijenjen da bude i lijep i neuredan.

Ovo je vrsta energije koja nas može dovesti do točke u kojoj jednostavno ne možemo nastaviti putem kakvim smo išli. No, koliko god ova točka bila izazovna, nudi se iscjeljujuća magija predaje, a mnogo te magije dolazi od asteroida Chirona, koji udružuje snage s ovim punim Mjesecom.

Chiron, u kombinaciji s lunarnom energijom Ovna, obećava iscjeljenje, ne od pokušaja popravljanja, kontrole ili prisile, već od predaje. Kada se predamo, to dovodi do prihvaćanja, otpuštanja, opraštanja i otvara nas mogućnostima koja ta stanja mogu stvoriti.

U vrijeme ovog punog Mjeseca, Chiron će također biti u Ovnu i retrogradan, jačajući vatrenu energiju koju možda osjećamo i potencijalno izvlačeći stvari iz prošlosti koje treba riješiti.

Možda se osjećamo kao da smo došli do kraja svoje granice, ali ako se nastavimo kretati, ta granična točka će nas potaknuti da krenemo dalje, da oprostimo ili potpuno otpustimo, a to samo po sebi može donijeti neku vrstu iscjeljenja ili rješenja.

Kad god imamo ovako snažnu vatrenu energiju, moramo je usmjeriti u pokret. Ne možemo samo ostati na istom mjestu, moramo se kretati.

Ova ideja kretanja može se manifestirati kao potreba za plesom, vježbanjem ili trčanjem. Također se može manifestirati kao jednostavno potreba da se napravi korak u bilo kojem smjeru da se nešto promijeni ili razvije u vlastitom životu. I ovaj korak nije metaforički, to je doslovan i namjeran korak da promijenite energiju u svom životu. Ne mora biti velik, čak i mali korak se računa!

U našim osobnim životima, pun Mjesec u znaku Ovna ima moć izazvati dramu, ali moramo zapamtiti da je uhvaćenost u dramu obično toksična za naš um i tijelo.

Dajte sve od sebe da se držite podalje od svake drame koja vam se dogodi i zapamtite da je to često odvraćanje pažnje od pravog problema i istine koja se krije u srži. Uz malo svijesti, možemo preskočiti dramu i obratiti se korijenu.

Još jedan savjet pod energijom ovog punog Mjeseca u znaku Ovna je da razmislite o načinima na koje ste se transformirali i ponovno rodili tijekom godine. Što bi novo, drugačije napravili? Tko želite biti u ovoj situaciji?

Razmišljanje o stvarima s ove točke gledišta može vam pomoći da se odmaknete od starih navika iz prošlosti i umjesto toga prihvatite nove navike koje su rezultat svih ponovnih rođenja kroz koja ste prošli.

Ponekad ne postoji nešto poput “prave” odluke. Umjesto toga, radi se samo o donošenju najboljih odluka koje donosimo.

Na kraju dana, svaka odluka i akcija koju poduzmemo prilika je za učenje, rast i pomicanje života u novom smjeru.

Na dubljoj razini, ovaj puni Mjesec također nas može voditi da razmislimo o tome koje ciljeve ili vrijednosti želimo odbaciti. Kako ovaj pun Mjesec pada u znak Ovna, mogli bismo se vratiti na početak ove godine kada smo postavljali neke namjere ili možda imali neke dobronamjerne planove o tome kako će ova godina izgledati za nas.

U ovoj fazi godine, možda se osjećamo ponosni na sebe jer smo postigli sve što imamo ili se možda osjećamo uzrujano što ova godina nije ispala onako kako smo mislili.

Bez obzira na to gdje se nalazite, ovaj pun Mjesec pomalo je provjera stvarnosti, pomaže nam da preispitamo neke od svojih ciljeva i snova, te što smo radili ili nismo radili kako bismo ih ostvarili.

Odzvanjaju li vaši ciljevi i snovi koje ste zacrtali ranije tijekom godine i dalje s onim kuda želite ići u svom životu?

Ovaj pun Mjesec bi vam mogao pomoći da napravite neke produktivne korake ili da se pomirite s činjenicom da je vrijeme da krenete dalje i možda usmjerite svoje ciljeve negdje drugdje.

Vjerujte svojoj intuiciji i tome gdje se osjećate vođenim.

Venera, planet ljubavi i odnosa, također je vrlo aktivna pod ovim punim Mjesecom, tako da možemo vrlo dobro vidjeti mnogo ove vatrene iscjeljujuće energije potaknute našim vezama s drugima.

Ako smo u bilo kojoj vezi nosili masku, ako nismo mogli izraziti svoje pravo ja ili ako nam je bilo teško postavljati granice, sve bi to moglo izaći na vidjelo pod ovim punim Mjesecom.

Što god se dogodilo pod ovim punim Mjesecom, važno je imati na umu da je to posljednji puni Mjesec prije početka sezone pomrčina. To znači da ako se nešto čini neriješenim ili ako se nešto počne odmotavati, možda ćete morati pričekati do pomrčine punog Mjeseca sljedećeg mjeseca da vidite kako će se sve odvijati.

I konačno, ispod ovog punog Mjeseca nalazi se savršena konfiguracija trokuta poznata kao Veliki trigon, koju aktiviraju Sunce, Saturn i Mars. Ovo stvaranje energije može donijeti osjećaj lakoće. Zamislite to kao način na koji Svemir daje kišu za gašenje svih požara koji su previše izmakli kontroli.

Pod ovim intenzivnim punim Mjesecom provedite vrijeme u meditaciji, baveći se umjetnošću, slušajući glazbu ili povezujući se sa svojom esencijom duše na bilo koji način koji vam odgovara. Poštujte i njegujte svoju dušu i putovanje koje ste sami zacrtali.

Iako život može biti pun poteškoća, postoji razlog zašto je vaša duša izabrala put koji je odabrala. I dok spoznaja ovoga ne čini sve magično boljim, može nam pomoći pronaći novu perspektivu i zapamtiti da je Zemlja samo naša privremena škola.

Budući da uskoro ulazimo u sezonu pomrčine, bit će važno održati našu vibraciju podignutom i zadržati svjetlost.

Zapamtite, rođeni ste za ovo vrijeme; vaša je duša izabrala biti ovdje u ovo vrijeme.

Svjetlije stvari su na horizontu pa pod ovim punim Mjesecom, iako se možda osjećate razdražljivo, nervozno pa čak i pomalo ugušeno.

Usmjerimo ratničku energiju Ovna i samouvjereno zajašimo u sljedeće poglavlje. Usmjerimo vatru u svoja srca i duše i pomaknimo ovaj planet na višu razinu.

Nemojte se uvući u dramu i puteve iz prošlosti. Ostanite povezani sa svjetlom, uzemljeni i usklađeni sa svojim najvišim i najistinitijim ja. prenosi Novi

