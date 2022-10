TESTIRAJTE SVOJU LOGIKU: Možete li prepoznati najgluplju osobu na ovoj slici?

No, ukoliko upotrijebiš logičko razmišljanje i dopustiš da na njega utječe tvoja životna filozofija, otkrit ćeš nešto o sebi, vjerujemo i naučiti. Nude se dva zaključka koja iz ove slagalice (a vjerojatno ih može biti i više). Naši zaključci kreću s dva potpuno različita polazišta – tvoja polazišna tačka otkrit će ti kako razmišljaš

Dakle, pogledaj sliku ispod i odgovori na pitanje – ko je najgluplja osoba od ove četiri na drvetu?

Nekoliko uputa: usporedi osobe po mjestu na kojem sjede i po tome što rade. U čitavu priču ulaze i njihovi izrazi lica. Isto tako moraš uzeti u obzir da bi pad s drveta sigurno bio koban – dakle, govorimo o riziku. A onda razmisli što točno znači biti ‘glup’.

Kad odabereš odgovor, provjeri kako mi vidimo tvoj odgovor jer će ti to možda otkriti nešto o tebi.

Najgluplja osoba je označena brojem 1

Polazišna logika: Opstanak najprilagođenijih

Najjednostavnija logika nam govori da je u ovoj situaciji nasigurnija osoba koja sjedi najbliže deblu. Naravno da je u prednosti u odnosu na one koji sjede daleko na granama. Po toj logici možemo zaključiti da je najmanje pametna osoba koja sjedi na najlošijoj poziciji. Iz takvog razmišljanja slijedi da su najgluplje osobe pod brojem 1 i 4. Pa ipak, to što osoba broj 4 izgleda kao da je primorana da si pili granu na kojoj sjedi – možda je sklona samoubijstvu – možemo zaključiti da je na neki način najmanje svjesna svoje loše pozicije i posljedica koje slijede. S druge strane, osoba 1 promatra mirno kako joj čak dvoje ljudi pili granu na kojoj sjedi kao da je posve nesvjesna onoga što slijedi – što nas dovodi do zaključka da je osoba 1 najgluplja.

Ovakvo zaključivanje polazi od pretpostavke da će preživjeti najpametniji jer su pronicljivi. Ukoliko si ovom logikom… … vjerojatno vjeruješ u naučni progres i propitkivanje starih rješenja razumno i logično. Nauka nam nudi nove načine razumijevanja svijeta i društva, a ti vjeruješ da možemo oblikovati budućnost i tako ostvariti svoje ciljeve. Vjerojatno stare institucije smatraš dogmatskima, praznovjericom.

Najgluplja je osoba označena brojem 3

Polazišna logika: metafizička pravda

Dok nam logika otkriva ko je trenutno na boljoj poziciji, postoje i puno veće stvari u igri, koje nisu ništa manje logične, a mijenjaju naše zaključke jer uzimaju u obzir moralne i metafizičke posljedice čina. Sama ideja pravde otvara pitanje kazne u budućnosti, na primjer zatvorsku kaznu ili neku vrstu osvete. Prednosti prethodnog, logičkog razmišljanja tako nestaju i sve buduće posljedice čina moraju se uzeti u obzir – najgluplji je onaj ko na kraju snosi najteže posljedice. U idealnom scenariju, osoba 1 trebala bi pokušati spriječiti nasilničko ponašanje ostalih, iako je sad već možda prekasno, a možda je isuviše tupa da bi shvatila što će joj se dogoditi.

Pa ipak, možemo zaključiti da osoba 1 barem neće počiniti zločin protiv drugih. Istovremeno, osoba 4 ugrožava samu sebe, i to namjerno, što nije dobro. Ali zato što se čini da je pod prisilom, njegovo ponašanje možda uopće ne otkriva kako on razmišlja u normalnim okolnostima. U najgorem slučaju, to šta radi pogađa samo jednu osobu.

Osobe 2 i 3 izgledaju kao da su spremne počiniti zlo. Možda ih čeka zatvor ili osveta bijesnih građana ili vječna kazna nakon smrti. Oni svjesno žele naštetiti drugome i rezultati su za njih sigurno najgori. Osoba broj 3 vjerojatno će doživjeti najgoru kaznu jer pokušava naškoditi dvjema osobama, a ne samo jednoj.

Zato je najgluplja od ova četiri osobe.

Ukoliko si zaključivala ovom logikom… vjerojatno podržavaš drevne moralne i građanske institucije i tradicije (uključujući i metafizičke ideje i vjerovanja), a ne najnovija, dalekosežna otkrića znanosti. Vjeruješ da se mnoga od tih otkrića nisu potvrdila vremenom i smatraš da takozvanom ‘progresu’ treba prilaziti s oprezom.

