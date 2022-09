Kako jesen utiče na zdravlje?

Javlja se bol

Od osjećaja depresije do manjka energije, pa čak i do učestalijih srčanih udara sve su to posljedice koje ljudi rijetko pripisuju promjenama godišnjih doba, a češće se javljaju početkom jeseni. Stručnjaci su naveli nekoliko načina kako jesen utiče na naše zdravlje.

Suše se oči

Hladan i suh vayzduh često isušuje oči i zbog njega osjećate pečenje i nelagodu.

Razlog je taj što oči ne mogu proizvesti dovoljnu količinu suza ili proizvode suze lošijeg kvaliteta pa se oko ne može navlažiti, pojasnili su sustručnjaci iz ambulante Piedmont Eye Care u Sjevernoj Karolini. Olakšajte sebi koristeći umjetne suze.

Koža postaje suha i ispucana

Stručnjaci savjetuju da koristite hidratantne kreme te izbjegavate duge tople kupke ili tuširanja koja samo dodatno isušuju kožu.

Sve vas boli

Tokom hladnijih mjeseci osjećate više bolova? Niste jedini. Istraživanja su pokazala da postoji veza između niskih temperatura i snažnijih ili učestalijih bolova, posebno u području vrata ili leđa. Postoje mnoge teorije, no prema reumatologinji Aniši Dua (Anishi) s Univerziteta u Čikagu, razlog je jednostavan. Zbog pada pritiska vazduha mišići i okolna tkiva se rastežu. Zbog ograničenog prostora tijela, to može prouzrokovati bolove.

Disajni putevi

Kada vazduh postane hladan, teže je disati. Hladan i suh vazduh može iritirati disajne puteve i prouzročiti dodatne tegobe ljudima koji već imaju problema s disanjem zbog astme ili hronične opstruktivne bolesti pluća, navodi Američko plućno udruženje. prenose “Nezavisne“.

