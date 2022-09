Ostavio ženu i dijete zbog prelijepe Ukrajinke, a sad je i ta ljubav pukla: Izbacio je iz kuće, evo šta se desilo!

Njene stvari su spakovane u crne kese i čekaju da ih pokupi, prenosi Daily mail. Garnet je optužio Sofiju da se miješa u njegov odnos sa kćerkama, rekavši joj da će njih uvijek stavljati na prvo mjesto.

Toni se zaljubio u Sofiju nekoliko dana nakon što je počela da živi sa njim i njegovom partnerkom Lornom Garnet (28), koja je majka njegove dvije kćerke.

On i Sofija bili su glavna vijest britanskih medija u maju nakon što je ostavio Lornu i iselio se iz porodičnog doma sa svojom novom ljubavnicom kako bi mogli da započnu život zajedno.

Sofija je izbjeglica iz Ukrajine, koja je pobjegla iz zemlje tokom rusko-ukrajinskog sukoba.

Garnet je u izjavi za Daily mail rekao da su “završili kao par”.

Rekao je da je to shvatio kada su se posvađali u subotu uveče dok su slavili njegov 30. rođendan u kući u Bredfordu. Rekao je da je pozvao i policiju nakon što je Sofija navodno oštetila zid, zbog čega su predstavnici vlasti došli na njihovu adresu.

Prema njegovim riječima, dojadilo mu je njeno iracionalno ponašanje tokom četiri i po mjeseca veze.

– Ne mogu više da podnesem njeno nasilje ili bijes. Ostavio sam Lornu i dvije kćerke zbog nje, uložio sam dodatni napor kako bismo ostali zajedno. Radio sam naporno da bi veza uspjela. Mislio sam da sam zaljubljen u nju, ali postoji njena strana koju ne mogu da podnesem. Postaje bijesna i agresivna – rekao je Garnet.

Britanac tvrdi da je Sofija u subotu uveče uzela nož i nekoliko puta izbola zid.

– To me je uplašilo i morao sam da pozovem policiju. Bio sam zabrinut za svoju bezbijednost – dodao je on.

Do svađe je došlo dok je još dvoje izbjeglica iz Ukrajine boravilo kod njih. Sofija Rastorhujeva i njen dečko Ilja Tronevič uselili su se kod njih nakon što je Toni vidio njihov očajni apel na Fejsbuku, u kojem su tražili smještaj. prenosi “Ekskluziva“.

– Napravio sam grešku što sam ušao u vezu sa njom. U to vrijeme moja veza sa Lornom je bila završena i bio sam nesrećan. Ali to nije bila prava stvar za mene, pokušao sam da joj pomognem – rekao je on.

Toni je rekao da će uskoro potražiti novi dom, a da mu je Sofija poslala niz poruka otkako su raskinuli, u kojima mu je napisala da ga voli i moli ga da se pomire.

Kako je ispričao, rekao joj je da je ne želi nazad, i da joj je već dao šansu za šansom.

Nakon što je čula za raskid, Lorna je svojim prijateljima rekla da je znala da će se to završiti katastrofom, ali je iznenađena što se to desilo tako brzo.

Lorna je navodno svojim prijateljima rekla da ga “neće primiti nazad ni za milion godina”, prenosi The Sun.

