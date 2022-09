NOVAC STIŽE ZA 4 HOROSKOPSKA ZNAKA! Evo ko će se OPARITI do 2. oktobra

Jeste da nam je retrogradni Merkur poslednjih nedelja pomrsio konce i da ne pravimo jasne procene, ali pojedini znakovi imaju sreće, pa manje osećaju negativan uticaj ovog astrološkog aspekta.

Do 2. oktobra novac će stići Djevicama, Vagama, Lavovima i Vodolijama.

DJEVICA

Iako je vaš znak na tankom ledu zbog retrogradnog Merkura, Sunce i Venera uskoro u Vagi donijeće vam priliv novca. Iako svi pregovori trenutno djeluju besmisleno, pripremite se za dobitak. Takođe, možete lako da dobijete neki poklon.

VAGA

Mars u Blizancima vam odgovara, pa možete da dođete do većeg novca i to iz inostranstva. Venera i Sunce u vašem znaku donose vam lakšu zaradu novca, tako da ne treba da brinete.

LAV

Merkur se vratio u vaše drugo polje, a to znači da čekate da dobijete novac koji vam je neko obećao. Koliko god se to prolongiralo, imajte u vidu da može da kasni najkasnije do 2. oktobra.

VODOLIJA

Vi ste jedan od znakova kojem najviše prija položaj planeta. Imate velike šanse da zaradite veliki novac i nećete imati finansisjkih problema u narednim danima. Vi ste znak koji treba da igra iugre na sreću jer su planate na vašoj strani. prneosi “Novi“.

