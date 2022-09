Bolje se ne petljati sa njima – 5 dama Zodijaka sa kojima trebate biti posebno oprezni

Postoje i oni ljudi sa kojima je komunikacija teška i često neprijatna. Zvijezde i u ovom aspektu imaju ulogu, pa tako znak zodijaka mnogo govori. Koje žene zodijaka su teške za komunikaciju? 1. Škorpija: često su kategorični i vrlo kritički nastrojeni u svojim izjavama.

Kada se nalazite u društvu žene škorpije može vam biti teško da se opustite. One su čvrste, prodornog pogleda, jasno znaju šta žele i ne libe se da kažu “ne” kada je to potrebno. Spremne su da učinu sve da stignu do pravde u koju vjeruju.

2. Jarac: titulu najneprijatnijih žene jarčevi dobile su zbog svog hladnog raspoloženja i izuzetno izraženih ličnih granica. Žene pripadnice ovog horoskopskog znaka nikako nisu spremne da puste strance da im priđu blizu.

Djevica: žene pripadnice ovog znaka zodijaka jako teško se opuste i često su opterećene beznačajnim sitnicama.

Izuzetno su pedantne, toliko da ponekad to postane previše i naporno ljudima oko njih. Ipak, pokušajte ih razumjeti jer su im čistoća i red jako važni za dobro funkcionisanje. 4. Ovan: ovaj znak je sasvim očekivano na ovoj listi najneprijatnijih. Kod žena ovnova postoje dva mišljenja: njihovo i pogrešno.

Lako su uvrijedljive i uradiće sve da vam pokažu da su u pravu. Ponekad su u stanju da svoje mišljenje brane na jedan vrlo emotivan i agresivan način koji prelazi granice lijepog ponašanja. 5. Lavovi: žene lavice se ne trude da sakriju svoje loše i štetne strane. Sklone su hvalisanju i bacanju prašine u oči.

Uvijek žele da one budu u centru pažnje, da se drugi dive njima i to će učiniti makar cijena toga bila ponižavanje drugih. Kada su u pitanju poslovi, vrlo su superiorne i spremne su na žestoku borbu da vam to i dokažu. Zapamtite da niko nije savršen! prneosi infopult

