ZA MNOGE OSTVARENJE SNA! Dejan pokreće VELIKI PROJEKAT: Zbog OVOGA nije ušao u “Zadrugu 6”

Ne zna se još uvek datum izlaska knjige, ali pretpostavlja se da će to buiti Sajam knjiga.

Za mnoge ej san da obajve svoju knjigu, a šamion pete sezone rijalitija će biti jedini kome je to pored Kije Kockar pošlo za rukom.

Da li smo mi sve saznali o tebi i Dalili ili postoji nešto što ste uspeli da sakrijete?

– Uvek postoji još nešto. Nikad se prava istina nije saznala, ni na sudu, ali ni u rijalitiju, a pogotovo ne u medijskom svetu.

Vas dvoje ste vaš život predstavili idealnim na društvenim mrežama, a zapravo to ništa nije bilo tako.

– Kada se pogleda malo bolje, ništa od toga kako je predstavljeno nije istina. Ja sam bio zaslepljen kada je moja bivša supruga u pitanju i sve više i više sam srljao u tom svom slepilu.

Preživeo si pravi pakao u rijalitiju, kako sada gledaš na to?



– Ja sam zahvalan formatu u kojem sam učestvovao, veliki šef i šefica su mi izašli u susret. Gledali ste moje lomove, udaranje, lupanje, ali mi je bila obezbeđena medicinska pomoć, psihijatar mi je dolazio svaki drugi dan, bio sam ispoštovan u svakom trenutku.

Da li ti nedostaje Huso?

– Ne! Ne nedostaje mi niko!

Kakvu emociju sada imaš prema Dalili?

– Ravnodušan sam skroz.

Filip Car je rekao da te gotivi, a ti njega?

– Ljubi ga brat, dobar je on čovek.

Imaš ozbiljnu armiju fanova, je l’ imaš neke finansijske koristi od njih?

– Dobio sam letovanje, dron, sat, kameru. Ja sam njima rekao da meni to stvarno ne treba, ali one se vređaju ako ja to ne prihvatim. Često u mamin lokal pošalju poklone i šta ja u tom momentu da radim, da bacim, ne pada mi na pamet. Hteli su kola da mi kupe, ali ja to stvarno ne mogu da prihvatim, to su već ozbiljne stvari, prenosi Srbijadanas.

