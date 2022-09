Žene i preljuba: Jedan znak je najvjerniji, a jednom je prevara u krvi!

Ovan

I kada žele da budu vijerne, prilike im se same nameću. Partnerima obično treba neko vrijeme da prihvate njihov ritam i onda mogu da uživaju u zajedničkim trenucima, ali upravo tada se javljaju prilike za nevjerstvo. Prosto, žene Ovnovi zrače se*sipilom i to znaju da koriste. Vrlo često se upuštaju u avanturu, ali rijetko ostavljaju partnera, ne smeta im ta dvostruka igra, piše “Blic“…

Bik

Dame rođene u znaku Bika su vjerne i onaj ko njih želi da zavede, mora da bude vrlo uporan i vrlo nježan, jer su one jako tvrdoglave. Međutim, ako je pored partner koji je tu uvijek kada vam je potreban i ako vas obasipa poklonima i pažnjom, to će mu biti samo plus u vašim očima. Pomoći će i to ako može da vam pomogne u svakodnevnim poslovima, možda olakša rješavanje nekih problema uz pomoć svojih veza. Ako žene Bikovi nađu takvog partnera, švrljanje nije opcija.

Blizanci

Blizanci prosto ne mogu bez avantura. Kao predstavnik svog lepršavog vazdušnog znaka, imate najmanje dva lica i dvije duše, pa zašto onda ne biste imali i dva udvarača? Žene Blizanci sve to vide kao avanturu, pa čak iako su privrženi svom partneru, čak iako su u braku, neće ih previše gristi savijest ako sebi dopuste malu nediskreciju.

Rak

Žene Rakovi su veoma vjerne i odane u ljubavi, naročito ako su u braku i imaju decu. Međutim, ukoliko se osjete zapostavljenim, to će i te kako naplatiti svom partneru i to najradije kroz prevaru iako se rijetko odlučuju za prekid braka. Osjetiće nakon toga kajanje jer u avanture zapravo ulaze iz očajanja, ali će bez obzira ostati u kontaktu sa ljubavnikom.

Lav

Iako su po prirodi temperamentne, Lavice su vjerne i odlučne u tome da ne varaju. Da bi se one odlučile na avanturu, ponuda mora da bude veoma primamljiva i potencijalni udvarač mora da uradi i moguće i nemoguće kako bi imao ikakvu šansu. Potajno, Lavice žele da budu osvojene, ali imaju jak karakter i zaista rijetko se prepuste trenutnim osećanjima i strasti ako su već u vezi.

Djevica

Uopšteno govoreći, Djevice su veoma vijerne, a glavni razlog za to je što se drže nekih svojih principa i ne bi popustile ni po koju cijenu. Rijetko kada se odlučuju na nepromišljene korake. Ako se to i desi, onda će biti zbog nekog izuzetnog, romantičnog, strpljivog, spremnog da prođe kroz Djevičine zahtijeve i stroge kriterijume.

Vaga

Vijerni ste samo sebi! Uostalom vašim znakom vlada Venera, boginja ljubavi, pa ste kao veliki esteta podložni uticaju svih ljepota ovoga svijeta. Zato šarmantnom kavaljeru lijepih manira, jednostavno ne možete da odolite. Ako je pritom i nenametljiv i originalan, rođen je za jednu romansu sa vama. Uživate u prastaroj vječitoj igri zavođenja i predavanja, a tajni sastanci samo doprinose vašem većem uživanju u životu i što je još nevjerovatnije – ljubavi prema stalnom partneru.

Škorpija

Kod Škorpija je sve ili ništa, ili su u vezi ili su same. Ne priznaju flertovanje, ne vole slabosti ni kod sebe ni kod drugog. Škorpije su vijerne. Međutim, ako osjete da im partner nije vijeran ili da im se ne posvećuje potpuno, spremiće osvetu. I to veliku! Onda će se prepustiti svojim strastima i početi da zavode. Uživaće u društvu udvarača, još ako zna da bude misteriozan, dobiće Škopriju u njenom najboljem obliku.

Strijelac

Vijernost za vas znači odanost, prijateljstvo i slaganje i u dobru i u zlu. I što se toga tiče, vaš partner se u vas može pouzdati. Ali bez slobode ne možete kao što ni riba ne može bez vode. Onome ko pokuša da vam se približi biće jasno da se u vama krije vatrena avanturistkinja koja priželjkuje erotski izlet. Ali samo sa onim udvaračem ko je doživljava kao nekoga ko zaista umije da uživa u igri zavođenja i predavanja.

Jarac

Jarac je prilično poslovan i praktičan, pa im je romansa obično vrlo nisko na listi prioriteta. Otuda su vrlo vijerni. Ukoliko su u braku, za njih je preljuba gotovo nemoguća opcija. Privrženi su partneru, ali mnogo više porodici i nema onog zbog koga bi to ugrozili. Mlađe pripadnice ovog znaka dok ne pronađu pravu ljubav ponašaće se opuštenije, pa im ni ljubavne avanture neće biti strane.

Vodolija

Vodolije vole flertovanje, druženje i vrlo su opuštene, ali to nikako ne znači da su nestalne u ljubavi i da nisu vijerne. Upravo suprotno. Sa partnerom ćete ostati zajedno cio život, pod uslovom da vam ostavi dovoljno lične slobode. Jedini tamni oblak u vašoj vezi ili braku je mogućnost da se u vašem životu jednog dana pojavi neki sanjar, možda umjetnik. To bi bio neko ko bi mogao da vas obori s nogu.

Ribe

Ribe ne vole da robuju pravilima i moralnim stegama. Otuda, nije im strano da se prepuste strastima, iako su u vezi. To se mijenja kada pronađu pravu ljubav. Tada postaju opreznije i puno više vijerne. Ali moraju da imaju stalnu pažnju osobe s kojom su u vezi i vole da znaju da su nekome bitne.

