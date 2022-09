Spiritualne tajne i iscjeljujuće moći mačaka – Mačke vam dolaze s razlogom!

Većina ljudi općenito misli da mačke ne rade ništa, lijene su i samo jedu i spavaju.Ali nije tako! Jeste li znali da mačke imaju poseban posao koji odrađuju u vašem životu? Jeste li se ikad zapitali zašto tako mnogo ljudi danas ima mačke, više od pasa? Evo jedne nepoznate informacije o tajnom životu mačaka:

Sve mačke mogu ukloniti akumuliranu negativnu energiju iz vašeg tijela. Dok spavate, apsorbiraju je iz vašeg tijela. Ako u obitelji postoji više od jedne osobe, a samo je jedna mačka, ona se može preopteretiti s negativnošću od upijanja energije od toliko ljudi.

Kada spava, tijelo mačke oslobađa negativnost koju je upila od vas. Ako ste iznimno pod stresom, možda nije imala dovoljno vremena da se oslobodi od ove negativne energije, stoga je pohranjuje kao mast. Stoga će početi patiti od prekomjerne težine, a vi ćete misliti da je to zato što previše jede, piše Inner self.

Dobro je imati više od jedne mačke u kućanstvu tako da mogu podijeliti teret. Također, one vas čuvaju noću tako da nikakvi neželjeni duhovi ne mogu ući u sobu dok spavate. Zato žele spavati na vašem krevetu. Ako misle da ste dobro, one neće spavati s vama po noći.

Ako se događa nešto čudno, skočit će k vama u krevet. Ako vam neka osoba dođe u kuću i mačka osjeti da ste u opasnosti zbog toga što bi ta osoba mogla nanijeti štetu vašoj auri, ona će stalno biti uz vas kako bi vas zaštitila.

Kad je moja mačka to počela raditi, nisam mogla shvatiti razlog. Tada mi je rečeno da ona kanaliziranjem te energije, mene štiti. Sada više obraćam pažnju na ponašanje moje mačke kada netko uđe u moju kuću. Ako dođe do osobe, njuši je i želi se maziti, znam da se mogu opustiti.

Vrijeme za naplatu duga Ako nemate mačku i pojavi se lutalica, to je zato što vam je ona u to vrijeme potrebna. Ona se pojavila kako bi vam pomogla. Zahvalite se maci što je odabrala vaše domaćinstvo. Ako imate druge mačke i ne možete uzeti i lutalicu, pronađite joj dom.

Mačka je došla do vas zbog nekog razloga, koji vam je možda nepoznat na fizičkoj razini, ali u stanju snova možete vidjeti razlog njenog pojavljivanja. Ponekad postoji karmički dug koji vam mora vratiti. Dakle, nemojte je tako brzo odbaciti. Na ovaj ili na onaj način ona će morati ispuniti svoju obvezu.

Mačke vas iscjeljuju U davnim vremenima iscjelitelji su koristili kristale u svom radu. Kristali su korišteni kao odašiljač za iscjeljivanje. Kada bi iscjelitelji posjećivali udaljena sela, nisu mogli koristiti svoje kristale jer su ljudi bili vrlo sumnjičavi prema njima i pomislili bi da koriste crnu magiju.

Budući da nisu mogli koristiti kristale, iscjelitelji bi nosili mačku sa sobom jer je obavljala istu funkciju kao i kristali,prenosi Infpult

Ljudi se nisu bojali mačaka i dopuštali su im da uđu u njihove kuće. Mačka je često imala ulogu u umjetnosti iscjeljivanja.

