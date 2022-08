HOROSKOP OTKRIVA : Ovo su najbolje svekrve, blago vama – bit će vam kao druga majka

Svaki pripadnik horoskopa ime neke svoje osobine, koje nam se nekada dopadaju nekada ne, ali je važno da imamo toleranciju i razumijevanje za druge ljudi s kojim živimo.

Ukoliko ne poznajete dovoljno svoju svekrvu i nekada vas čude neka njena ponašanja astrolozi mogu da vam daju objašnjenja koja će vas možda prirpemiti na ono što vas s njom u saživotu očekuje.

Pogledajte kakve osobine ima koji znak Zodijaka kao svekrva.

Ovan- trebaće vam dobri živci

Svekrve Ovnovi nisu zle, ali često nemaju takta. Ponekad su svojeglave, vole da sve bude onako kako one to žele. Energična je i lako plane, ali to kod nje na sreću ne traje dugo. Vaš odnos s njom biće sve, samo ne miran.

Ipak, ona vam može biti pravi prijatelj koji će vas u vijek uzeti pod svoju zaštitu, samo je potrebno da joj date priliku.

Voli iskrenosti i direktnost, a brzo će primijetiti i sve vaše mane… Ipak, neće ih uzeti za zlo. Potrudite se malo i vi i u njoj ćete imati prijatelja za cijeli život.

Bik – poštujte je, poštovaće vas

Tvrdoglava je i uporna, ali uvijek spremna da održi svoju riječ. Trebaće joj vremena da se prilagodi vama, kao i vi njoj. Ali, kad jednom osvojite njeno srce, u njoj ćete imati veliku pomoć i oslonac.

Ona je ponekad malo posesivna i opsjednuta staromodnim savjetima, ali je spremna da vam pomogne kada god je to potrebno.

Blizanci – deca su njena najveća pasija

Blizanci su inače zanimljivi i veseli, pa i vaša svekrva ako je rođena u ovom znaku. S njom vam nikad neće biti dosadno, ali ponekad može da bude nedosljedna. Ona ne mari za sitnice i voli da ogovara komšije, rodbinu i prijatelje, a ni vi nećete biti toga pošteđeni.

Rak – drži do porodice i tradicionalnih vrednosti

Ljubazna i dobra duša, uvijek će vas lijepo dočekati, cijelog života će biti tu za vas. Biće zaštitnički raspoložena prema vama i nikad neće dopustiti da vas neko ogovara. Ali, zato je ništa neće spriječiti da prekopava po vašem životu – sve želi da zna i stalno dosađuje svojim savjetima i uplitanjem u vaš život.

Njoj je porodica sve, pa voli i poštuje tradiciju. Budite pažljivi kada su te vrijednosti u pitanju, jer bi to moglo da je naljiti. I nemojte nikad ništa govoriti protiv njenog sina – on joj je svetinja!

Lav – velikodušna, ponosna

Zrači pozitivnom energijom i zvonkim smijehom, uvijek je spremna da vas ohrabri i podrži, ma šta da počnete da radite. Ono na šta treba da obratite pažnju jeste njen ponos. Vrlo je gorda i zato oprezno, voli da je uvijek u pravu.

Ako jednom izigrate njeno povjerenje, trebaće joj dugo da vam oprosti. Voli da prima komplimente, pa u tome ne štedite, ali ni ne pretjerujte jer će prozreti kad niste iskreni. Nemojte ni da je ogovarate iza leđa, jer kad to sazna, neće biti nimalo blaga prema vama.

Djevica – često prigovaraju i kritikuju

Djevice su vrlo pedantne, zato vodite računa o tome. Ne zamerite joj ako primijeti da niste baš čisti, to joj je jednostavno u krvi. Često zna da bude previše kritična i sitničava. Stalno upućuje i prigovara, ali istina je zapravo da jednostavno želi da pomogne, uputi na greške i nauči vas za vaše dobro i da vam da dobar savjet.

Ipak, kad vam bude trebala pomoć, prva će to učiniti, a kad treba rješiti neki problem, zadiviće vas svojom logikom i mudrošću.

Vaga – poklonite joj nešto, oduševiće se

Svekrva rođena u ovom znaku će se truditi da vam ugodi na sve načine, ali i daće sebi dovoljno vremena da vas što bolje upozna. Znaće tačno gdje ste “tanki” i u trenucima neslaganja to koristiti kao svoje najjače oružje protiv vas. .

Možda će vam smetati njena neodlučnost, ali nemojte joj to zameriti – njoj samo treba malo više vremena da uzme u obzir sve aspekte nekog problema. Ona je veseljak i društvenjak, pa možete biti sigurni da neće imati ništa protiv vašeg društva u koji će se sigurno i sama odlično uklopiti.

Škorpija- može da postane zlobna

Nije pakosna, ali ako joj se stalno suprotstvaljate može to postati. Ako vam nešto zamjera, to će vam i reći, bez obzira na to koliko vas to boljelo. Ne krijte ništa od nje, jer će savršeno pročitati svaku vašu skrivenu misao ili namjeru.

Zna da bude i neprijatna, naročito kad joj nešto nije po volji. Ako vas zavoli, u njoj ćete imati velikog prijatelja, ali ako ima nešto protiv vas, vaš odnos vrlo lako može da se pretvori u pravo bojno polje.

Strijelac- vesela i puna energije

Ona je rođeni optimista. Biće vam desna ruka u mnogočemu, uskočiti kad za nešto nemate vremena i nikad se neće žaliti da je umorna. Ali, traži puno zauzvrat, a to je vaša pažnja i razumijevanje.

Pomalo je nestrpljiva i nagla, zna da bude brzopleta i prenosi svježe tračeve iz komšiluka, ali s njom nikad nije dosadno. Glavni je zabavljač na porodičnim okupljanjima.

Jarac – iskrena je i ne voli da okoliša

Možda nije supermoderna svekrva, ali zato drži do tradicionalnih i moralnih vrijednosti. Na nju je teško uticati i mjenjati je, pa nemojte to ni da pokušavate. Vrlo je iskrena i ne voli da okoliša – ono što joj kod vas ne odgovara reći će vam u lice, nikad iza leđa.

Pouzdana je, sigurno vas neće iznevjeriti ili vam okrenuti leđa, a rado će vam dati mudar savjet. Oduševiće vas njena vrijednoća, praktičnost i nevjerovatan smisao za organizaciju.

Vodolija – osvojiće sve vaše prijatelje

Otvoreno će govoriti i raspravljati o svim životnim temama i problemima s takvom pronicljivošću da ćete ostati zatečeni. Neće prigovarati ako loše skuhate jelo ili ako je kuća u neredu i neće imati ništa ni protiv vaših prijatelja.

Držaće do vas jednako kao i do svog sina, ne praveći pritom razlike. Voli svoju slobodu i trenutke samoće, pa ako se iznenada povuče u sobu, ne ometajte je. Ne pokušavajte da je mjenjate i postaćete odlični prijatelji.

Ribe – i dalje upravlja svojom decom

Držaće vas kao kap vode na dlanu, brinuti za vas i ugađati vam na svakom koraku. Nježna i sažaljiva, učiniće sve da vam olakša život. Prigrliće vas kao da ste njeno dijete. Ponekad ćete primjetiti da je tužna i neraspoložena i da će vam biti zahvalna ako pokažete razumijevanje za njene česte promiene raspoloženja. Čas je vesela i bezbrižna, čas setna i zabrinuta za cijeli svijet.

U njoj ima mnogo ljubavi i brižnosti. Ali, ono što vam može zasmetati jeste njena snažna vezanost za sina, pa nesvjesno može i dalje da upravlja njihovim životima. Tome ćete morati da stanete na kraj, pa makar bili i grubi. prenosi Novi

