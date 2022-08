Lijekove ne biste trebali piti uz ova bezalkoholna pića

Srećom, većina ljudi ipak čita upute na bočici lijeka ili na papirima koji se nalaze u kutiji. Nova studija nudi nova saznanja pa tako ističe i važnost tekućine uz koju ćete lijek popiti – jer ako na uputama piše da pijete lijek ujutro i uz čašu vode, onda možete biti sigurni da to i misle.

Rezultati studije objavljeni su ovo ljeto u magazinu Saudi Pharmaceutical Journal, a znanstvenici su se bavili pitanjem kakvi su efekti raznih napitaka na lijekove koji se uzimaju oralno – tablete, kapsule…

Za potrebe studije su se uzeli lijekovi 5 proizvođača za koje nije potreban recept liječnika, a koriste se protiv boli, za smirivanje simptoma alergije, upale, te su zaključili da se neki napici ne bi trebali koristiti kao zamjena za vodu kada se piju lijekovi, a razlog je što u skoro svim slučajevima ta pića uvelike umanjuju djelotvornost lijeka, ubrzavaju njegovu razgradnju što može spriječiti tijelo da ga do kraja apsorbira. Naravno da ovo znači da taj isti lijek neće moći pomoći kod smirivanja vaših simptoma.

Evo o kojim se napicima radi:

Kava

Studija je u obzir uzela i temperaturu ovog napitka, a ne samo da kava sadrži i neke jake komponente i kofein koji bi se mogli uplesti u razgradnju lijeka, nego studija i upozorava da napici, poput kave, mogu promijeniti kemijske sastave lijeka ali i vrijeme apsorpcije. Stručnjaci su davno prije došli do spoznaje da kava može oslabiti učinak antipsihotika poput litija i klozapina, a pojačati učinak i nuspojave nekih drugih lijekova. Na toj listi nalaze se aspirin, epinefrin (koristi se za liječenje ozbiljnih alergijskih reakcija) i salbutamol (u obliku inhalatora za bolesti dišnih putova). Također, kava može otežati vašem organizmu iskorištavanje željeza koje ste unijeli u organizam.

Sok od naranče

Poznat po visokom udjelu vitamina C, sok od naranče može biti napitak koji će vam puno pomoći kada se ne osjećate najbolje. U ovoj je studiji dokazano da je upravo ovaj voćni napitak odgovoran za efekt lijeka i vrijeme otpuštanja njegovih sastojaka koji pomažu.

Gazirani sokovi

Vjerojatno se više ne treba ponavljati da većina gaziranih napitaka nikako nije dobra za vaše zdravlje, niti spominjati kako šećer utječe na upalne procese… No, upravo je ovaj popularni napitak prepoznat da će utjecati na vrijeme razgradnje lijeka u organizmu i to kod većine lijekova koji su korišteni u studiji, osim onih koji tretiraju simptome alergije. prneosi 2N12.

Energetski napici

Nakon studije su znanstvenici zaključili da i ovakvi napici nisu dobrodošli kada pijete lijekove.

Energetska pića sadrže povećanu količinu kofeina do 320 mg, do 4.000 mg taurina, 2.400 mg glukuronolaktona i do 200 mg inozitola po litri proizvoda. Suprotno nazivu, energetska pića nisu direktan izvor energije. Preko dodanih sastojaka potiču bolje iskorištenje energije organizma, a sadržajem kofeina djeluju stimulirajuće, stoji na stranicama HZJZ-a. Utjecaj kofeina na pojedinca je različit pa se preporučuje pri prvoj konzumaciji polagano pijenje, a posebno ako se pije do 1 litre dnevno određenog energetskog napitka. Pri konzumaciji dolazi do stimulacije rada srca i povećava se krvni tlak ( katkada i do granice osjetnog lupanja srca ), uzrokuje dehidraciju, izlučivanje vode iz tijela, a smanjuje i potrebu za spavanjem.

Mlaćenica

Možda vam nije palo na pamet piti lijek s mlaćenicom, ali ova je studija otkrila kako može utjecati na djelovanje lijeka, a još se prije govorilo o tome kako mliječni proizvodi nisu najbolji odbir kada pijete lijekove. Glavni krivci za to mogu biti neki minerali u mlijeku, poput magnezija i kalcija te protein kazein.

Sok od grejpa

Ovaj agrum mijenja način na koji određene stanice u vašim crijevima prihvaćaju i prenose lijekove kroz vaše tijelo, a to se znalo i puno prije ove studije. Grejp može negativno djelovati na učinak više od 50 lijekova, tako da nekim lijekovima oslabi učinak, a drugima pojača. Među ostalim lijekovima to su feksofenadin protiv alergija ili atorvastatin za snižavanje razine kolesterola u krvi.

Budite oprezni i informirajte se

Možda zvuči nevjerojatno, ali svega 50 posto propisanih lijekova koristi se onako kako su propisani. Ljudi često uzimaju manje lijeka nego što im liječnik odredi i u neredovitim ciklusima, praveći pritom velike vremenske razmake između dva uzimanja lijeka. Provjerite jeste li dobro razumjeli upute liječnika i strogo ih se pridržavajte sve dok on ne odredi drugačije, piše Ordinacija.

