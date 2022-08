Sedmična astro analiza od 22.08 do 28.08 – Sreća bi mogla da prati Bikove, Lavove i Djevice

Ovan: u ovom periodu budite spremni da brzo donosite važne odluke i da budete praktični, naročito kada su u pitanju finansije. Ovnovi koji su roditelji u ovoj sedmici će uživati sa svojom djecom. Moguća su određena iznenađenja na poslu u vezi sa nekim ugovorom ili dokumentom.Ako ste planirali putovanje, možda će doći do promjene. Trudite se da se pravilno organizujete i sve će biti u redu.

Bik: ove nedelje zvijezde vam donose sreću kada je u pitanju kupovina imovine. Moguće je da će vas neko obradovati lijepim gestom ili poklonom. U predstojećem periodu biste mogli biti malo nestrpljivi i emotivno rasejani, promjenljivog raspoloženja. Tokom ove nedelje trudite se da kanališete svoju energiju umjesto da je gubite na sastancima koji vam nisu važni.

Blizanci: tokom sedmice koja je pred nama poželjećete da se malo osamite, da se sklonite od ljudi. To je dobro jer je to jedini način da napunite svoje baterije i da se oslobodite napetosti koja se skupila u vama. Dane koji su pred nama iskoristite da budete kreativni, čitajte, crtajte i razvijajte se duhovno.Moguća su putovanja. Zvijezde su vam vrlo naklonjene kada su u pitanju finansije. Najbolje bi bilo da slušate sebe, neki savjeti koji vam dođu od drugih ljudi možda se pokažu kao loši po vas.

Rak: tokom predstojeće nedelje postoji mogućnost da napravite lošu odluku prilikom kupovine.

Budite oprezni kada su u pitanju poznanstva sa novim ljudima u vašem životu i generalno kada su u pitanju kontakti sa nepoznatim ljudima. Budite mudri, razmišljajte i izbjegavajte da dijelite svoje lične podatke. Uvijek postoji mogućnost zloupotrebe.

Moguć je uskob u porodici. Ne budite impulsivni. Moguć je jedan neočekivan događaj za rakove koji se i dalje školuju.

Lav: ova nedelja za vas bi mogla da bude vrlo zanimljiva, naročito u finansijskom aspektu. Ovaj period je dobar za vas, zvijezde su vam naklonjene, pa ćete moći da uživate u profitu koji će biti veći od uloženog.

Tokom ovih sedam dana trudite se da budete realni, da razmišljate i da se ne zamajavate iluzijama. Na vašem radnom mjestu očekuju vas povoljne, ali pomalo iznenađujuće, neočekivane situacije.

Djevica: u predstojećoj nedelji očekuju vas promjene u vezi sa poslom.

Mogli biste da dobijete unapređenje i promijenite svoj trenutni poslovni položaj. U vašoj blizini biće jedna osoba čije će vas odluke iznenađivati. Pored toga, možda će neko od vama bliskih ljudi imati probleme. Razmislite o troškovima ove nedelje.

Neke djevice očekuje dobitak.

Vaga: sedmica koja je pred vama je u potpunosti nepovoljno vrijeme za sve pravne poslove. Možda ćete dobiti poziv od rođaka sa neugodnima vijestima, ali uskoro će se sve popraviti. U ovoj sedmici u vašem domu mogao bi se desiti sukob zbog finansija.

Uložićete mnogo energije kada su u pitanju porodični poslovi. Iskoristite nešto vremena ovog mjeseca za rekreaciju i zabavu i spremite se za posao koji vam slijedi. Bićete ispunjeni pozitivnom energijom. Škorpija: tokom ove nedelje mogli biste biti zbunjeni zbog snova koji se, kod nekih pripadnika ovog horoskopskog znaka, ponavljaju.

Sjetićete se nekih ljudi koji više nisu među vama. Predstoje vam zanimljivi sastanci sa prijateljima, ali i sa poslovnim partnerima. Sedmica koja slijedi je vrlo dobra za putovanje. Koristite ovu nedelju da se profesionalno razvijate. Neke pripadnike ovog horoskopskog znaka obradovaće iznenadno nasljedstvo.

Strijelac: dobro razmislite kada je u pitanju donošenje odluka tokom ove nedelje. Mogli biste da odlučujete o stvarima koje se prije svega tiču vaše porodice. Zato se potrudite da sa porodicom budete otvoreni jer se odluka ne tiče samo vas.

Razgovarajte i zajedno pronađite najbolje rješenje za sve. Pripadnici ovog horoskopskog znaka koji su planirali da odu na putovanje tokom predstojeće nedelje mogli bi da se suoče sa iznenađenjem na putovanju. Možda vas obraduju posebni gosti koje dugo niste vidjeli.

Jarac: tokom sledeće nedelje moguće je da uđete u sukob sa osobom zbog nekih netačnih tvrdnji ili nekih neprimjerenih oblika ponašanja prema nekom članu vaše porodice. U predstojećem periodu bi bilo dobro da izbjegnete donošenje važnih odluka.

Iako vam zvijezde nisu baš naklonjene u sedmici koja je pred nama, ipak neće sve biti tako crno. Očekuju vas prijatni susreti i druženja sa dragim ljudima. Obratite pažnju na finansije, moguća je veća potrošnja novca.

Vodolija: drage vodolije, jasno je da imate planove, ali treba da znate da se život ne odvija uvijek po planu. Tokom nedelje koja je pred nama mogli biste se iznenaditi koliko život može da bude drugačiji od onoga što ste isplanirali. Prihvatite stvari onakve kakve jesu.

Tokom ovog perioda bićete u kontaktu sa ljudima. Pripadnici ovog horoskopskog znaka koji planiraju da rade neki praktičan posao koji se tiče uređenja stambenog prostora treba da znaju da ih u tome čeka uspjeh. Zvijezde su vam naklonjene kada su u pitanju finansije.

Ribe: tokom ove nedelje naći ćete se u situaciji da donosite neke važne odluke koje će prouzrokovati promjene u vašoj porodici. Doživjećete neki radostan događaj. Ukoliko planirate putovanje obratite pažnju na ljude sa kojima putujete i na vozilo kojim ćete ići. Moguće je da budete nagrađeni zbog postizanja ličnog uspjeha. Novi ljudi koji su se u vašem životu pojavili tek nedavno mogli bi da donesu poteškoće u komunikaciji,piše Infpult

Facebook komentari