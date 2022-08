Astro znaci koji se najbolje ljube, da li ste među njima?

Ovan

Ovnovi se ne pretvaraju kada se ljube. Oni to rade jer to žele i ulažu svu svoju strast u to. Ako, zapravo, shvate da ima hemije tokom poljupca i da i vi želite isto, potrudiće se da urade još bolji posao.

Blizanci

Spontani, živahni i puni energije, poljupci Blizanaca ne podsjećaju ni na jedne druge. Oni znaju šta žele i kako da to zatraže poljupcem. Oni će dati svoj najbolji poljubac i u isto vrijeme instrukcije kako da ih poljubite.

Rak

Njihova topla i osjetljiva priroda svrstava Rakove među one koji umiju da ponude najbolje poljupce. Puni ljubavi, nježnosti i razumijevanja, njihovi poljupci će vas naterati da ih tražite iznova i iznova.

Škorpija

Svaki poljubac za Škorpije je izazov. Oni se ljube kao da su na takmičenju i ne žele da budu ostavljeni. Ima li, ipak, šanse da neko pobijedi najstrastveniji znak?

Strijelac

Strijelčevi kada vas ljube ne pokušavaju da vas impresioniraju. Zato je njihov poljubac jedinstven. Oni su tu, sa vama da se dobro zabavljaju, opušteni su i to dolazi do izražaja u njihovom poljupcu. prenose nezavisne

