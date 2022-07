Četiri vjerovanja o vinu koja zapravo nisu istinita

Često se navodi da nije moguće konzumirati vino i gubiti na težini, što nije tačno. Kako je navela nutricionistkinja Amy Goodson za magazin Eat This, Not That, vino možete uključiti u svoj plan mršavljenja, sve dok vodite računa o dnevnom unosu kalorija.

“Standarna čaša vina sadrži otprilike 105-120 kalorija. Samo je bitno da ne pretjerujete”, kazala je.

Drugi mit je taj da vino ima mnogo šećera, što je daleko od istine. Goodson je objasnila da čaša crvenog vina ima nešto manje od jednog grama šećera, dok bijela imaju otprilike gram. Slađa vina rijetko sadrže više od četiri grama šećera, što je također pozitivna činjenica.

Umjereno konzumiranje vina ima svoje prednosti. Iz tog razloga mnogi ljudi ga počnu konzumirati u većim veličinama jer naivno misle da će postići bolji učinak. Naravno, to nije tačno.

“Pretjerana konzumacija alkohola povezana je s povećanim nivoom triglicerida, rizikom od hroničnih bolesti i nedostatkom mikronutrijenata”, upozorila je.

Američko udruženje za srce savjetuje ženama da dnevno piju jednu čašu vina, dok muškarci mogu piti dvije.

Mnogi vjeruju da je crno vino je jedini izvor antioksidansa resveratrola, koji sprečava nastanak bolesti kardiovaskularnog sistema. Resveratrol pomaže u smanjenju LDL ili “lošeg” holesterola i povećanju HDL, odnosno “dobrog” holesterola. Crno vino jeste odličan izvor resveratrola, ono nije jedini izvor.

“Resveratrol se također nalazi u pistacijama, kakao prahu, tamnoj čokoladi i jagodama”, rekla je Goodson. prneosi “Klix“.

