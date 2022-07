SVEKRVA IZAZVALA SKANDAL NA VJENČANJU: NAPUSTIO JE MLADU USRED CEREMONIJE NAKON ŠTO MU JE MAJKA REKLA OVE DVIJE RIJEČI

Lokalni mediji nisu prenijeli ime mladoženje, ali zato su se osvrnuli na sve detalje ovog nemilog događaja. On je ostavio svoju izabranicu nakon što mu je majka to naložila, a do toga je došlo kad je buduću snahu vidjela uživo. Do tada ju je poznavala samo sa fotografija.

Fotografije sa početka službe pokazuju nasmijanu mladu, i mladoženju kome očito nije prijatno – vidi s kako maramicom briše znoj sa čela, ali mladenci nikada nisu završili obred! Naime, sin je udovoljio molbi svoje majke i napustio je svadbeno veselje, uprkos intervenciji većine zvanica koji su ga molili da ostane i ne pravi takav skandal.

Nevjesta Lamija Al-Labavi se i sama oglasila nakon čitavog incidenta – napisala je otvoreno pismo javnosti, naglasivši da je odrasla kao siroče i da su je pripreme za vjenčanje koštale mnogo novca.

Ona je naglasila i da je šokirana činjenicom da je ostavljena na samoj svadbi, kao i da joj je teško da gleda ljude u oči i sluša njihova govorkanja.

Ona je dobila veliku podršku na društvenim mrežama, te puno poruka podrške i utjehe, a većina je saglasna da njen nesuđeni suprug jednostavno nije bio “pravi muškarac”.

Nisi izgubila muškarca. Izgubila si onoga ko je mogao da bude prokletstvo u tvom životu. Dobila si nezamjenjivu udobnost i slobodu – poručio joj je poznati pozorišni glumac Hedi Mejri.

“Onaj koji sebe smatra muškarcem napustio je svoju nevjestu, da sam ja na njenom mjestu održao bih veliku zabavu jer me je Bog poštedio – dodao je sudija Ahlam Makluf.

Oglasila se i tamošnja aktivistkinja građanskog pokreta Aja Sohaili:

Možemo li da kažemo da je ovo muškarac? Iskreno, mlada je mnogo ljepša od njega… Četiri godine veze i onda je ostavi jer mu je majka rekla da je ružna.

Medijima su se javile i Lamijine komšije uz komentar da je “dobra, obrazovana i potiče iz dobre porodice”, te da nije zaslužila ovo što joj se dogodilo. prneosi “Hayat“.

