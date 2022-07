MUŠKARCI OVE ŽENE RIJETKO OŽENE: Evo koja se 3 horoskopska znaka NAJRJEĐE UDAJU

Nekome su zvijezde naklonjene od rođenja, nekome se sudbina mijenja tokom vremena, a postoje i oni kojima u “ličnoj karti” jednostavno nije zapisana sreća. Kad je riječ o ljubai, žene rođene u ovim horoskopskim znacima veoma rijetko dožive da im partner stavi burmu na ruku.

Za to postoji nekoliko razloga, a problem seže u davnu prošlost, kažu astrolozi. Evo koji su to znaci i šta je to što ih blokira da sreću nađu u braku…

Jarac

Od djetinjstva ove djevojčice se navikavaju da žive kao princeze, mame i bake su te koje idu iza njih i brinu da im je sve “potaman”, da su opeglane, obučene, sređene, nahranjene… Zbog svega toga su često razmažene, a ove svoje mane obično nisu svjesne. I dok njihovi prijatelji već slave godišnjice braka, one nikako da shvate zašto nijedan njihov partner nije poželeo da im stavi burmu na prst. Objašnjenje je jednostavno – procijenili su da nikada ne bi vodile računa o kući, njima, a i djeci kada za to dođe vrijeme.

Riba

Romantične Ribe bračni život zamišljaju mnogo bajkovito, a bogami i skupocjeno. One misle da će sa svojim suprugom stalno ići na putovanja, da će odsjedati u hotelima gdje im je sve obezbijeđno, da će ručavati po restoraima… Nije da su lijene koliko imaju sasvim nerealnu sliku zajednčkog života. A to je razlog što se muškarci rijetko odlučuju na brak sa pripadnicama ovog znaka. Shvataju da bi ih zajednički život i te kako skupo koštao…

Ovan

Kod ovih dama je sasvim suprotan problem. U stvari, žene rođene u ovom znaku vole da čiste, održavaju red i kuhaju. Ali, plašeći se da će time razmaziti muškarca koji će u njima vidjeti samo čistačicu i kuharicu, one kategorički odbijaju da pokažu svoje veštine. Na kraju krajeva, ženama Ovnovima je važno da budu sa sposobnim muškarcem koji sve može sam i ne zavisi od njih, a samo rijetki će prihvatiti takvu ulogu.

Facebook komentari