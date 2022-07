MJESEČNI HOROSKOP OD 22. JULA DO 22. AVGUSTA: Evo šta vas čeka i ko će biti najsretniji

Mesečni horoskop – Sunce ulazi u Lava 22. jula i ostaje u ovom vatrenom znaku sve do 22. avgusta. Počinje vladavina Lava, evo šta očekuje vaš horoskopski znak!

Ovan

Mars, vaša vladajuća planeta biće veoma zauzeta pod Suncem u Lavu, dok stvara konjunkciju sa Uranom i Sjevernim čvorom. Željećete da napravite neke duboke promjene u svom životu. Stvari mogu biti klimave, ali to drhtanje vam može pomoći da odlučite za šta je vrijedno da se držite, a čega treba da se oslobodite. Mlad Mjesec 28. julau Lavu biće jedan od najljepših u godini i nosi nevjerovatnu energiju za manifestaciju. Istog dana Jupiter kreće retrogradno – ako ste radili na projektu ili su vam neke dobre vesti stigle u maju, možda ćete vidjeti više toga u sezoni Lava! Fokusirajte na sve što želite da proširite u svom životu.

Bik

Uran i sjeverni čvor koji se spajaju u vašem znaku mogu malo da uzdrmaju vaš svijet, omogućavajući vam da vidite šta je stabilno, a šta nije tako stabilno. Stvari koje su bile na kamenitom tlu mogu se srušiti. Ako sumnjate u nešto, te sumnje mogu postati glasnije dok se ne preduzme neka akcija. Uran se kreće kroz vaš znak od 2018. i ostaće ovde do 2026. Ovo je dugo putovanje za vas koje vam pomaže da se probudite kako biste mogli da preoblikujete svoj život u onaj koji ima veću svrhu. Znajte da će sve što se sada odvija vjerovatno biti samo dio priče. Do 2026. godine moći ćete da se osvrnete na ovaj period svog života i razmislite o svim promjenama i buđenjima koja su vas zatekla. Pun Mjesec 11. avgusta u Vodoliji biće za vas ključna tačka jer ćete neke stvari privesti kraju.

Blizanci

Obratite pažnju oko punog Mjeseca 11. avgusta, jer ćete možda otkriti da nešto na čemu ste naporno radili procvjeta! Usmjerite ovu „cvjetajuću“ energiju kako god vam odgovara! Saturn je takođe veoma aktivan i može donijeti neke izazove. Vaša intuicija će verovatno biti na vrhuncu, posebno u poslednjim nedeljama jula. Postavite nameru kao što je, želim da uberem najsočniju, najhrskaviju jabuku, a zatim dozvolite vašoj intuiciji da vas vodi da uberete savršeno voće. Ovo je jednostavan, ali efikasan način vježbanja tih intuitivnih mišića! Vi držite ključeve sopstvene sudbine i da je svo znanje koje tražite unutra.

Rak

Možda se osjećate malo iscrpljeno vatrenom energijom sezone Lava, ali znajte da je asteroid Cerera na vašoj strani. Odvojite malo više vremena samo za sebe. Obavezno se hranite onim što vas ispunjava i čini da se osjećate voljeno. Mlad Mjesec u Lavu 28. jula je jedan od najboljih mladih Mjeseca koje smo vidjeli u posljednje vrijeme. Iskoristite ovu energiju da pokrenete i revitalizirate područja svog života koja su spora, teška ili stagnirajuća. Koristite ovu energiju mladog Mjeseca da napunite svoj život u pozitivnom energijom. Lav je energija koja je veoma usredsređena na srce, kao i Rak, tako da radite sa svojim srcem, obratite pažnju na mudrost koju ono nudi i dozvolite energiji srca da uzleti radeći na kreativnim projektima koji vas ispunjavaju. Sezona Lava 2022. je savršeno vrijeme za kreativni projekat, isprobavanje nečega što ste oduvijek željeli, da pročitate neku od svojih omiljenih knjiga ili se prepustite svom omiljenom filmu. Uradite nešto što vas uzbuđuje!

Lav

Ovo je vaša sezona i vaše vrijeme da zablistate! Kada je Sunce u vašem zodijaku, može vas ispuniti svjetlošću, samopouzdanjem i vitalnošću! Iskoristite ovu energiju na najbolji način obraćajući pažnju na svoje zdravlje. Mlad Mjesec u Lavu 28. jula je jedan od najlepših koje smo videli. Ako vam rođendan padne za dan ili dva od ovog mladog Mjeseca, dobićete duplu dozu njegove lijepe energije! Kao opšte pravilo, kad god se vaš rođendan približi mladom Mjesecu, to znači da je godina koja je pred vama jedna od novih početaka i novih prilika. Vaše moći ispoljavanja su takođe visoke pod ovim mladim Mjesecom, tako da ako postoje vrata koja želite da otvorite, postavite svoju namjeru pod ovim mladim Mjesecom i dozvolite Univerzumu da uradi ostalo. Pun Mjesec Vodolije 11. avgusta je malo težak, donosi izazove, ali iz njih možemo učiti. Znajte da svi izazovi na koje naiđete u godini koja dolazi imaju potencijal da donesu moćne poklone i nagrade!

Djevica

Neposredno prije nego što je Sunce postavljeno da uđe u vaš horoskopski znak, energija završetka i zatvaranja počinje da teče kroz vaš život. Možda ćete to početi da osećate kada Sunce ulazi u Lava. Stvari koje treba da dođu do kraja će prirodno doći do zaključka, ili ćete možda naći potrebu da napustite stvari koje ste jednostavno prerasli ili koje vam oduzimaju previše vremena. Ostavlja se kreativni prostor za nove stvari da procvjetaju! Ove nove stvari se možda neće ostvariti odmah, ali možete planirati unaprijed koristeći energije mladog Mjeseca. Nosi snažnu manifestacionu energiju, tako da ako postoji nešto što želite da stvorite u svom životu, postavite namjeru. Udruživanje Urana i severnog čvora pomaže da se naša sudbina promeni. Fokusirajte na ono što je u vašoj kontroli, a ne na ono što nije.

Vaga

Verujte svojim instinktima i svojim sposobnostima da pružite bliskim ljudima podršku. Znajte da ste dovoljno mudri, dovoljno sposobni i dovoljno saosjećajni da budete svetionik za druge. Dozvoljavajući sebi da uđete u ovu ulogu, možda ćete samo otkriti novu stranu svoje ličnosti ili novu veštinu koju želite da kultivišete. Sezona Lava je o tome da iznesete svoje pravo ja, svoju pravu prirodu u svijet, tako da ne bežite od prihvatanja ove ideje, bez obzira šta se manifestuje za vas. Na mnogo načina, sezona Lava 2022. je vaša vizit karta koja će vam omogućiti da zablistate i pokažete talente! Odvojite vrijeme da napunite baterije i razmislite o svim novim mudrostima koje ste stekli.

Škorpija

Konjukcija sjevernog Uranovog čvora može pokrenuti neke uznemirujuće energije i uzdrmati temelje koje treba da se promjene. Kako ulazimo u avgust, energija posrtala Lavlja kapija 8.8. 2022. poboljšaće vašu intuiciju i povećati vašu osjetljivost. Iako možete da se upijete u ovu energiju visoke frekvencije, biće vam važno da zaštitite svoju energiju i postavite svoje granice. Energija Lava ima tendenciju da aktivira našu srčanu čakru, pa se fokusirajte na aktiviranje svog srca – dozvolite da to bude vaš kompas. Kada se pojavi pun Mjesec, možda ćete morati da istupite i preuzmete odgovornost da zatvorite vrata i zavežete sve labave krajeve. Pun je mjesec izazovan, ali vjerujte da će se nova vrata na kraju otvoriti!

Strijelac

Lav je vatreni znak, tako da ćete se uvijek dobro snalaziti sa ovom energijom. Možete se osjećati dodatno kreativno i povezanije sa svojim srcem. Ako ste tražili romantiku ili samo želite da vježbate svoje kreativne mišiće, sezona Lava je savršeno vrijeme za to! Provođenje vremena sa prijateljima i odvajanje vremena za igru takođe će vam donijeti mnogo inspiracije i radosti, pa neka vam ovo bude prioritet. Mlad Mjesec u Lavu 28. jula nosi slatku energiju i savršeno je vrijeme da uradite nešto što vam ispunjava srce. Jupiter, vaša vladajuća planeta će takođe 28. jula stati retrogradno, pozivajući vas da se osvrnete na događaje koji su se odvijali u vašem životu od maja 2022. Energija teče u pravcu vaših misli, pa budite sigurni da ste fokusirani na ono što želite. Vjerujte svojim instinktima i dozvolite svom srcu da vam bude vodič.

Jarac

Stvari koje su gurnute pod tepih ili zgodno zaboravljene izaći će na površinu radi čišćenja pod vladavinom Lava. Ovo će biti najaktivnije pod punim Mjesecom u Vodoliji 11. avgusta. Upravo pod ovim punim mjesecom moći ćete da se nosite sa ovim neriješenim pitanjima. Iako može biti izazovno, došlo je vrijeme i Univerzum će biti na vašoj strani, pružajući vam ruku pomoći dok to radite! Nemojte odustajati od ovog posla, već usmjerite samopouzdanu, hrabru energiju Lava. Mlad Mjesec je fantastično vrijeme da se pozabavite važnim pitanjima i date sebi dozvolu da budete kreativni i da se zabavljate!

Vodolija

Lav sjedi naspram vas na točku zodijaka, tako da njegova energija ima tendenciju da pokrene stvari oko vaših odnosa i ljudi oko vas. Ako se pitate da li bi trebalo da ostanete ili da uđete u vezu, pun Mjesec Vodoliji 11. avgusta trebalo bi da vam pruži odgovore koje tražite. Kako ovaj pun Mjesec pada u vaš znak, verovatno ćete ga osjetiti više od većine. Ovaj pun Mjesec je takođe poslednji u nizu od tri Supermjeseca koje smo imali u posljednjih nekoliko mjeseci – neka faza u vašem životu biće završena. Više brinite o sebi, o svojim potrebama, hrani koju jedete. Ovo je naporna sezona za vas, pa budite sigurni da iskoristite neku od razigranih ljavljih energija i dajte sebi malo odmora!

Ribe

28. jula, istog dana kada i Mlad Mesec, Jupiter ulazi u retrogradno stanje. Jupiter je u Ovnu od maja 2022. godine, ali prije toga je Jupiter bio u vašem znaku! Kako Jupiter putuje retrogradno, još jednom će se vratiti u Ribe ostavljajući obilje nagrada! Zamislite Jupiter kao planetu ekspanzije. Gde god da fokusirate svoju energiju, Jupiter je osvijetljava, pomažući vam da požnjete dvostruko više od onoga što posejete. Šta god da ste naporno radili da postignete, vjerovatno će procvjetati i cvjetati u narednim mjesecima, zato nemojte odustajati, nastavite da idete naprijed i vjerujte vremenu svog života! Važno je kako upravljate svojim vremenom, napravite kvalitetne rutine i tako postignite više! prenosi “Novi“.

