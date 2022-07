Kako osvojiti muškarca prema horoskopskom znaku?

Ovan

Učinite ga čovjekom trenutka.

Ovo prvo dijete zodijaka se ne želi osjećati kao muškarac, on se želi osjećati kao najbolji muškaraca. Kada ste u njegovom društvu, dopustite mu da bude centar vašeg svijete. Dovoljan je kontakt očima, inteligentna pitanja i suptilno upucavanje. Neka vaši susreti budu kratki kako bi na vrijeme shvatio da i vi imate život.

Bik

Razbudite njegova osjetila.

Osim što je najvizualniji tip muškarca, njegova čula su također najistaknutija. On si ne može pomoći kad ga privuče žena koja miriši po vaniliji, ima sjajnu kosu i glatku kožu. Kada ovo znate, imate gotovo sve što je potrebno da ga zavedete.

Blizanci

Trebate znati o čemu pričate.

Privlače ga bistre žene koje mogu razgovor održati zanimljivim. Obožava kada se njegovi prijatelji dive vašoj inteligenciji. I, naravno, pametne djevojke također trebaju znati kada je vrijeme za pričanje, a kada za slušanje.

Rak

Budite mu drugi dom.

Iako djeluje arogantno, nepristupačno i bahato, ovo je pravi mekušac. On traži ženu kojoj će moći vjerovati, koja je ljubazna, brižna i podržava ga u pravim situacijama. Također mu treba netko tko je siguran i nježan. Pokažite mu svoju emotivnu stranu i on će biti zaveden.

Lav

Osvojite ga humorom.

On je karizmatičan. Njemu nije toliko važno da je žena atraktivna, slatka ili pametna. No, ono što mu je najvažnije jest dobar smisao za humor. Trebate znati da lavovi imaju poseban smisao za humor. Veliki broj ljudi ga ne shvaća, stoga on traži nekoga tko će se uklopiti u njegov neobičan i zaigran svijet.

Djevica

Budite malo provokativni.

Privlače ga žene koje su ambiciozne, suosjećajne, zanimljive i moralne. S druge strane, želi ženu koja zrači seksipilom. Važno je da svoju seksualnost ističete umjereno. Drugim riječima, budite pristoji, ali malo provokativni.

Vaga

Morate imati stila.

Pale ga žene koje imaju stila. Ona ne mora biti odjevena po posljednjoj modi, ali je važno da ono što nosi pristaje njenom tijelu i njenoj osobnosti. Žena, koja prelazi ulicu u odjevnoj kombinaciji koja joj savršeno pristaje i koju nosi sa samopouzdanjem je sve što je potrebno da privuče muškaraca Vagu.

Škorpion

Oslobodite magiju.

Ovo će vam, vjerovali ili ne, biti najjednostavnije za napraviti. Iskoristite svoju ženstvenost da zavedete muškarca Škorpiona. Jednom kada ga zavedete, postat ćete centar njegove pažnje. No, važno je da svoju ženstvenost koristite uvijek. Škorpion voli biti zaveden i voli kada ga se zavodi.

Strijelac

Budite mu dostupni, zatim pobjegnite.

Strijelci vole lov. Ako je suviše lako došao da vas, vjerojatno će nakon nekog vremena jednako tako lako i odustati od vas. Vjerujte u to da netko vašu ljubav treba zaslužiti i cijeniti. Toga se i držite, naročito kada je u pitanju Strijelac.

Jarac

Budite seksi, ali i tradicionalni.

Ovaj muškarac od žene želi da bude ono što je generacijama viđao u svojoj obitelji. Ovo ga ne čini zarobljenim u prošlosti. On jednostavno želi ženu koja će se svidjeti njegovoj mami. Također želi da bude seksipilna pred njegovim prijateljima.

Vodenjak

Budite prijatelji, ali prijatelji s povlasticama.

Nije lako odgonetnuti Vodenjake jer je kod njih jako tanka granica između prijateljstva i ljubavi. Toliko je teško odgonetnuti vaš status. Najbolje je da započnete kao prijatelji i vidite kuda će sve to ići. Pustite da se stvari odvijaju same od sebe, ne opterećujte se i zabavljajte se s ovim muškarcem čiji je um gotovo uvijek ispred vašeg.

Ribe

Budite njegova sudbina.

Ovaj znak produhovljenosti želi da njegova veza savršeno pristaje njegovom životu. Oduševljen je kada dvoje funkcioniraju kao jedno, ali nemojte pretjerivati s tim da je vaše poznanstvo bilo pitanje sudbine. Usmjerite pažnju na vaše sličnosti.

