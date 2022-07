Šest znakova za prepoznavanje emocionalne zavisnosti

Bilo u romantičnim ili prijateljskim vezama, samo je jedan korak do emocionalne zavisnosti. Ovaj poremećaj rezultira stalnom potrebom da budete voljeni po svaku cijenu.

– Prvo korištena za opisivanje ljudi s prilično nezrelim, nesigurnim funkcionisanjem, danas se pojavljuje kao klasičan oblik zavisnosti, baš kao pušenje, alkoholizam ili adrenalinski sport. Riječ je o projektovanju na nekoga u ponašanju, radi emocionalne sigurnosti koju ne možete postići samostalno – izvještava psihoanalitičarka Veronika Olivieri-Daniel.

Evo 6 znakova za prepoznavanje znakova emocionalne zavisnosti.

Za donošenje odluke potrebno vam je odobrenje drugih

Bilo da se radi o vašim ličnim ili profesionalnim projektima, ne možete donijeti ni najmanju odluku bez savjetovanja s onima oko vas. Validacija druge strane ključna je za vas kako biste odredili slijed događaja. Ovo je čest znak emocionalne zavisnosti. Morate vjerovati sebi i prije svega prihvatiti da imate pravo na greške. Niko nije savršen.

Neprestano ste u društvu

Zaista, stalna potreba da budete okruženi ljudima odražava strah od napuštenosti. Ovaj strah karakteriše pretjerana privrženost i potreba za trajnim uvjeravanjem, čak i ako to znači da ćete ugušiti svoje voljene, pa čak i partnera. Umnožavate male pažnje prema partneru, svoje najmilije obasipate poklonima. Sve to ukazuje na strah od samog sebe.

Ne znate kako da uživate u vlastitom društvu

Imate užasan strah od samoće – Ovo vam je jednostavno nepojmljivo. Kod vas činjenica da ste sami ili sama pomisao na to izaziva dubok osjećaj tjeskobe. Da li vam je uvijek potreban neko drugi da biste se osjetili živim? Ovaj fenomen je jedan od glavnih simptoma emocionalne zavisnosti. Da biste to prevladali, okrenite se samostalnim aktivnostima ili pronađite novu strast. To je ključ za bolje upoznavanje sebe i postupno prihvatanje vlastitog društva.

Bojite se odbijanja

Neprestano bježite od sukoba – Čak i kada niste krivi, jer se bojite da budete napušteni i odbačeni. Taj osjećaj da stalno morate da se suzdržavate zbog opasnosti da budete odbačeni često je znak emocionalne zavisnosti. Rezultati? Pristajete na stvari na koje inače ne biste pristali, samo da biste ugodili drugoj osobi i izbjegli svađe.

Neprestano ste u komunikaciji

Sms, dm, mejlovi, pozivi… – Ne možete bez održavanja kontakta. Ta besomučna želja koja vas grize da uvijek znate šta drugi radi i s kim, može biti znak ljubomore, ali i znak emocionalne zavisnosti. Izluđuje vas jednostavna činjenica da ste daleko od nekoga, a da se ne čujete! Uspostavite odnos povjerenja sa svojim partnerom. Samo zato što ste u vezi ne znači da ne možete provoditi malo vremena nasamo.

Negirate vlastiti identitet da biste ugodili drugima

Ko ne voli da se dopada gomili ljudi? – No, to može brzo prerasti u pravu opsesiju! Da, istina je, lijepo je kad dobijemo komplimente i kada ljudi misle dobro o nama. Ali, ako želite da ugodite drugima, suzdržavate se, lažete o tome ko ste da biste bili prihvaćeni u društvu, tu je problem! Budući da je promjena ponašanja i ličnosti zarad prihvatanja grupe znak emocionalne zavisnosti i okrutnog nedostatka samopouzdanja, najbolje je biti svoj.

