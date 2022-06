Psiholog o razlikama između žene i ljubavnice: Ljubavnica muškarcu ugađa, žena ga zapostavlja

Tada se supružnici počinju sve više svađati i počinju sve manje pažnje posvećivati jedno drugome što mnoge muškarce natjera da tu pažnju koja im nedostaje u braku potraže sa strane. Po mišljenju psihologa Dmitrija Karpačeva postoji mnogo razloga zbog kojih se muškarac odluči da nađe ljubavnicu.

On ističe da je velika razlika u ponašanju između žene i ljubavnice. Ono što mnoge žene zamjeraju svojim muževima, ljubavnice to odobravaju. Pogledajmo koje su to, po mišljenju psihologa, razlike između žene i ljubavnice.

Karakteristike prosječne žene: 1. Kuća i djeca postaju njen život; Supruge se uglavnom fokusiraju na to da im kuća i djeca budu čista, ručak spremljen, veš opran, a sve manje pažnje posvećuju svojim muževima. 2. Kontroliše finansije; Supruge se uglavnom trude da novac rasporede pametno te često od muža uzimaju cijelu platu i njemu ne ostavlja ništa.

Supruga treba da vodi domaćinstvo, ali bez novca to nije moguće. 3. Rađa djecu; Skoro svaka žena sanja o tome da postane majka i rodi svom mužu djecu i u tome nema ništa loše. Međutim, kada se djeca rode mnoge žene postaju nervozne i umorne te krive svoje muževe za to i na njih istresaju sav svoj bijes zbog čega muškarac počinje osjećati krivicu i nelagodu.

4. Svu svoju energiju usmjerava na kuću; Trudi se da kuća uvijek bude uredna i sređena, ali ona sama izgleda umorno i nezadovoljno. 5. Uvijek nešto prigovara; Kada je žena nezadovoljna ona počinje svom muškarcu sve da prigovara čak i najmanju sitnicu.

6. Intimnost postaje sve rjeđa; Mnoge žene nalaze bezbroj razloga kako bi izbjegle intimnost sa svojim mužem pa se kasnije čude kada on nađe drugu. Često žene zaboravljaju da je intimnost jako važna za održavanje braka.

7. Želi sve da kontroliše; Mnoge žene preuzimaju kontrolu nad svim sferama porodičnog života, zahtjevaju od muškarca da radi ono što one žele i da se slažu sa njima u svemu. 8. Zahtjeva zajednička druženja; Žene često prisiljavaju svoje muževe da idu sa njima na druženja i skupove koji njima ne odgovaraju i traže od njih da se druže njenom porodicom i prijateljima iako je on jasno stavio do znanja da im se neki od tih ljudi ne sviđaju.

Karakteristike prosječne ljubavnice: 1. Ona ima svoji svakodnevnicu i ne trudi se uključiti muškarca u nju. 2. Ona inspiriše muškarca, ne traži od njega novac; Ona zna da što manje bude pitala više će dobiti. Zato će uvijek pohvaliti muškarca i reći kako je ponosna na njega.

3. Ne postavlja suvišna pitanja, ne miješa se u njegove poslove i ne tjera ga da joj se uvijek javlja. 4. Ljubavnica ne smara muškarca sa raznim glupostima, zato se on pored ljubavnice osjeća opuštenije. 5. Ljubavnica je uvijek spremna za intimnost,piše Infpult

Ona je voljna eksperimentisati i pružiti muškarcu užitak koji želi. 6. Ne insistira na zajedničkim izlascima jer joj odgovara veza kakvu imaju. 7. Ne gubi vrijeme na čišćenje, kuvanje i spremanje kuće i zato uvijek izgleda svježe i energično. Zato se muškarac pored nje osjeća ugodno.

Facebook komentari