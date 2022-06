Četiri mita o vođenju ljubavi u koje svi vjeruju

Mit 1: Oboje morate biti raspoloženi

Normalno je da raspoloženje za seksualne odnose varira kod oba partnera i do 15% vremena. Puno faktora može utjecati na raspoloženje, ali najbolje rješenje je iskoristiti priliku kada je imate umjesto da čekate da se sve poklopi. Ako vidite da vam partner ili partnerica nisu skroz raspoloženi pridajte im malo pažnje, budite nježni i veselite se sljedećem putu. Kako biste stvari održali uzbudljivima malo iskoračite iz zone komfora, probajte nove poze ili lokacije. prneosi “N1“.

Ipak, ako jedno od partnera baš nikada nije raspoloženo, možda biste trebali razmisliti o terapeutu ili liječniku.

Mit 2: Najbolji seks je onaj spontani

Činjenica je da u moderno doba ono što ne dogovorimo, ne napravimo. Očekujući da će se seks samo dogoditi sam od sebe mogli bi se dovesti do dugog perioda bez istog. Ipak, kada se dogovorite to pokazuje predanost, a i oboje se imate čemu veseliti i što iščekivati. Najbolje je izabrati vrijeme koje oba partnera mogu izdvojiti u danu, a kada nikome neće smetati neke obaveze.

Mit 3. Treba se seksati tri puta tjedno

Naravno, redovitim seksom njegujemo svoj odnos, ali ne treba biti opterećen brojanjem. Većina sretno zaljubljenih parova ne seksa se svaki dan, čak ni dva ili tri puta tjedno. Bitnije od toga koliko često to prakticirate je da ste oboje zadovoljni. Ako niste, o tome trebate razgovarati i pokušati naći rješenje.

Mit 4: Samo dug i polagan seks je dobar

Stvarno malo ljudi si danas može priuštiti dugačak seks jer nemamo vremena i često smo preiscrpljeni za tako nešto. Ako pak čekate savršen trenutak samo za takav seks, to može dovesti do toga da odnose imate samo na odmoru. Prihvatite i one brzinske odnose, to može poboljšati razine vaše energije i poboljšati vam raspoloženje, piše Health.

Facebook komentari