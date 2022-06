Mjesto gdje vas muškarac ljubi govori dosta o njemu: Poljubac u obraz znači obožavanje

Prijateljski poljupci: 1. Brzi poljubac u obraz. Najvjerovatnije te vidi samo kao prijateljicu. 2. Snažan, dugi poljubac u obraz. Ovo ipak može značiti da vas obožava, pogotovo ako ste dugo u vezi. 3. Poljubac u ruku. Džentlmenski gest. Pokazuje da je zagrijan za vas.

4. Vazdušni poljubac. Kada poljubi ruku i vazduhom pošalje poljubac ka vama, nešto što rade djeca. Može da se tumači kao znak interesovanja. 5. Poljubac u nos. Mnogo želi da vas poljubi, a ovo je slatko. 6. Neiskusni poljubac. Osjetili ste da nema iskustva, ali usudio se da vas poljubi. Preuzeo je rizik.

10. Poljubac u uglu usana – ne može biti jasnije: zainteresovan je za vas. Poljupci kojima iskazuje svoju ljubav: 11. Poljubac u usta. 12. Poljubac u glavu. 13. Poljubac u rame. 14. Poljubac u jednu usnu. 15. Poljubac u čelo. 16. „Poljubac leptira“. To je dugotrajan poljubac, najčešće u obraz.

17. Spor poljubac. 18. Poljubac kada ležite na suprotnim stranama. Može da bude simpatično. 19. Poljubac u oko, odnosno pored oka. Ovo se smatra vrlo intimnim i privatnim poljupcem. Poljupci kojima pokazuje da vas mnogo želi: 20. Poljubac „hobotnice“.

Vjerovatno znate da hobotnike imaju pipke. Po tome je ovaj poljubac i dobio naziv. Može vas poljubiti u bilo koji dio tijela. Taj poljubac je duži i ostavlja zvuk i trag. 21. Strastveni poljubac. Spor, strastven i senzualan. 22. Francuski poljubac. Jedan od najpopularnijih vrsta poljubaca.

Spada u najintimnije poljupce. 23. Senzualni poljubac. 24. Poljubac u rame. 25. Poljubac u stomak. 26. Poljubac u uho. Uši su erogena zona. Namjerno će izabrati to mjesto za poljubac. 27. Grize ti usnu dok traje poljubac. Daje ti do znanja koliko te želi i koliko ga privlačiš.

28. Kombinacija senzualnog i francuskog poljupca. To je znak da sa vama želi zaista sve da proba. 29. Poljubac u zglob. Većina ljudi to ne zna, ali zglob je takođe erogena zona. Kada vas muškarac poljubi tamo, on želi da vam da do znanja koliko ste mu privlačni i želi da vidi vašu reakciju. prneosi pult24

Facebook komentari