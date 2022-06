Ovi horoskopski znaci upoznaće nekog posebnog u junu

aga

Vage uvijek pretpostavljaju da svako koga upoznaju ima nešto posebno da im ponudi – što je ono što čini interakciju sa njima tako divnom. Iako umiju da pronađu nešto dobro u svakoj osobi koju upoznaju, ovog mjeseca će se sresti sa nekim ko je zaista poseban. Nekog ko će ih ubijediti da gledaju na svijet na potpuno drugačiji način. Ta osoba će možda samo privremeno biti dio njihovog univerzuma – ali lekcije koje će od njih naučiti su neprocjenjive i nikada neće zaboraviti šta im je ta osoba predstavljala.

Blizanci

Blizanci, vi ste društveno veoma aktivni. Iako to podrazumijeva da ćete upoznati mnogo ljudi, to takođe znači i da ćete na kraju zaboraviti mnogo ljudi. Niste uvijek najbolji u pamćenju lica, ali uskoro ćete sresti nekoga ko će imati ogroman uticaj na vas. Razgovor koji budete vodili sa njima će vas promijeniti. Na vama je da procijenite da li ćete ovu osobu učiniti stalnim članom vašeg svijeta ili ćete sa njom razgovarati samo jednom – ali u svakom slučaju, ona će vam dati nešto posebno. I imaće posebno mjesto u vašim sjećanjima u godinama koje dolaze.

Jarac

Prvi instinkt Jarčeva je da očekuju najgore od drugih. Ovo je odbrambeni mehanizam jer su ranije bili jako povrijeđeni. Ne žele da se to ponovi, pa se trude da odgurnu druge prije nego što upoznaju njihove prave ličnosti. Ali ovog juna, trebalo bi da budu oprezni sa podizanjem zidova i postavljanjem prepreka. Moraće da paze na to da ne isključe nekoga ko ima potencijal da promijeni njihov svijet na najbolji mogući način. Trebalo bi da se potrude da ljudima koje sretnu ovog mjeseca daju priliku da se bore za njihovu naklonost i da im dozvole da vide njihovo pravo lice. Moraće sebi ovaj put da dozvole da budu ranjivi.

Vodolija

Vodolije, iako ste nezavisne, to ne znači da bi trebalo da kroz život koračate same. Morate se okružiti ljudima koji će pozitivno uticati na vas. Ljudi koji će biti tu da vas utješe kada nešto krene naopako i slave kada sve pođe kako treba. Ovog juna se pobrinite za to da budete otvoreni za upoznavanje novih ljudi. Nemojte pretpostavljati da će vas povrijediti. Nemojte se prepustiti priči koju ste kreirali, da vam niko ne treba i da je bolje da ste sami. PPotrebni su vam određeni ljudi – a neko koga upoznate ovog mjeseca mogao bi biti sudbonosan. prenose “Nezavisne“.

