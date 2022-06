Finansijski horoskop za sedmicu od 6. do 12. juna: Vage čuvajte se konflikta na poslu

Kakav uticaj nam planete donose u predstojećoj sedmici? 1. Ovan: Planete i zvijezde su vam naklonjene u ovom periodu, ukoliko želite da povećate prihode ovaj period je sjajan i jako povoljan za akciju. Budite oprezni sa svojim snovima. Najuspješniji dani za ovna su 6. i 9. jun.

Bićete posvećeni, ali za uspjeh ćete morati mnogo da žrtvujete. 2. Bik: Krajem endelje Venera i Uran negativno djeluju na vas, pa je potrebno da na poslu budete oprezniji. Pažljivo obrađujte informacije koje dolaze do vas. U ovom periodu je najbolje da radite sami.

3. Blizanac: Početak ljetne sezone je istovremeno u periodu aktivnosti glavnih za finansije. Ovo će biti jasko dobra nedelja za posao, kupovinu i donošenje odluka. Budite odgovorni, tačni i nikome nemojte davati lažnu nadu.

4. Rak: Potrebno vam je dobro zdravlje jer slijedi period koji će vam uzeti mnogo energije. Radite jednostavne vježbe. Ne dozvolite strancima da vam se mješaju u oblast finansija i posla. 5. Lav: Planete u ovom sastavu mogu da natjeraju lava da djeluje nepromišljeno i poduzima nepromišljene akcije.

Pozabavite se zadacima koje je bilo potrebno završiti odavno. Odgovorno rukujte sa novcem. Uspjeh će doći u bliskoj budućnosti. 6. Djevica: Djevice će imati mnogo sreće u poslovnim i finansijskim aspektima i takođe tokom finansijskih transakcija ako je u pitanju kupovina nečega.

Takođe, planete će vam biti nalklonjene da otkrijete nove mogućnosti. Bićete odlučni i naporno ćete raditi. To je recept da privučete nocac i postanete uspješniji. 7. Vage: Budite što manje u konfliktima na radnom mjestu. U suprotnom nećete biti u stanju da probleme rješavate mirnim putem.

Važno je da vjerujete unutrašnjem glasu i da obraćate pažnje na sve sitnice. Možda ove nedelje povećate prilive. 8. Škorpija: Vrijeme je da se riješite navika siromaštva. Promijenite način razmišljanja i način života i to će da vam donese finansijski prosperitet.

Pojaviće se niz sreće i poećanje prihoda. 9. Strijelac: Usporite i pređite na rutinske poslove u ovom periodu. Slijedite zakone univerzuma i posvetite ovih 7 dana razmatranju i shvatanju svojih ciljeva i vrijednosti. 10. Jarac: Ovo nije vrijeme da mijenjate prioritete, nastavite kretanje kao i do sad.

Možete planirati kupovinu i odnor. 11. jun je jako negativan datum za vas. 11. Vodolija: Imaćete mnogo i pozitivnih i negativnih događaja u životu. Brzo ćete rješavati sve nevolje. Važno je da ste zauzeti i da se trudite i radite nešto. 12. Ribe: Vrijeme je da se okiušate u dodatnoj zaradi.

To će zahtjevati veliki intenzivni rad i umor, a to može da dovede do stresa. Ukoliko ne budete lijeni imaćete novac. prneosi pul24

