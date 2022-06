Podznak mnogo više govori o vama: otkriva vašu narav, ali i sudbinu

Moglo bi se reći da je vaš znak u podznaku verzija koju nekome predstavljaš prije nego što te zaista upozna.

To je prilično precizna kalkulacija, tako da ćete morati da znate svoje tačno vrijeme rođenja da biste sa sigurnošću utvrdili koji je vaš znak u usponu (podznak) i važno je izbjegavati „nagađanje“ kako bi se osigurala tačnost.

Karakteristike podznaka su ono što vam je suđeno da otelotvorite tokom svog života. Dakle, ako se ikada osećate kao da se ne poistovećujete sa svojim znakom sunca, to je verovatno zato što je vaš znak podznak dio vaše ličnosti koji se zaista dominira i pokazuje vašu suštinu, prenosi Espreso.

Podznak Ovan

Ako ste Ovan u podznaku, onda možete da se kladite da imate snažan osjećaj identiteta i preduzetnički duh. Svet je pun prilika namijenjenih samo vama i vi ste veoma orijentisan na akciju. Ljudi sa ovim podznakom su hrabri i dobri lideri. Oni brzo donose odluke kada im se predstavi nešto što žele.

Ovnom vlada Mars, što znači da ste strastveni i (ponekad) pomalo vrele glave. Vi ste proaktivni po pitanju fizičke forme, zdravlja i kondicije. Takođe verovatno volite sportsku zabavu – teretanu, poslove, sastanak za ručak – bez gubljenja vremena na presvlačenje.

Podznak Bik

Vjerovatno si super opušten? Kada je Bik vaš podznak znači da se „život ispunjava na praktičan i sporiji način“. Takođe ste prilično utemeljeni u stvarnosti, što znači da niste skloni pretjerivanju. Znak Bika u usponu takođe može da vas ostavi veoma osjetljivim na senzornu stimulaciju.

Ljudi sa ovim znakom u usponu duboko cijene prirodu i „pronalaze sreću iz udobnosti jednostavnih stvorenja i fizičkog sveta“. I da, Bikom vlada Venera, boginja ljubavi i ljepote. Obično su znakovi Bika u usponu fizički lijepi. Živite za fizički dodir poput grljenja, a kada ste u blizini donosite udobnost i stabilnost.

Podznak Blizanci

Za zauvijek radoznale Blizance u podznaku, uvijek će biti nešto novo da se nauči, istraži i podeli. Ljudi sa ovim znakom u usponu su svestrani i prilagodljivi. Takođe poseduju jake komunikacijske veštine, posebno kroz podučavanje i pisanje. Sposobnost komunikacije takođe može učiniti Blizance društvenim leptirima. Oni su u stanju da komuniciraju sa različitim ljudima na prijateljski i šarmantan način.

Blizancima upravlja brz, briljantan, komunikativan Merkur. Ovo bi se moglo manifestovati kao da ima tračak nestašluka i radoznalosti u njihovim očima. Kada su Blizanci u usponu u blizini drugih, osećaju najviše energije.

Podznak Rak

Ljudi u podznaku raka su osetljivi na emocionalnu atmosferu i suptilne podvodne struje oko njih. Instinktivni i intuitivni, znaju kada je nešto dobro ili ne – i dolazi iz stomaka, a ne iz intelekta. Takođe imate tendenciju da budete mekog srca i nežni. Nemojte se iznenaditi ako i vi volite da vozite solo. Rakovima je potrebno dosta vremena nasamo da bi „bili verni i poštovali svoj jedinstveni ritam da bi napredovali“.

Pod vladavinom meseca, Rakovi su neuhvatljivi i teško ih je čitati. Njihovo raspoloženje se stalno menja i misteriozno je. Rakovi u usponu mogu čak imati i anđeoski izgled srnećih očiju, ružičastih obraza, što odgovara njihovoj intuitivnoj energiji nalik roditeljima.

Podznak Lav

Vi ste otvoreni, super-kreativni i svi će željeti da vas imaju na svojoj zabavi jer znate kako da to započnete. Volite da delite ideje sa ljudima, a najsrećniji ste kada možete da delite kreativnost sa drugima. Oni uđu u sobu i ljudi to osete. To je zato što su Lavovi poznati po tome što čine da se drugi osećaju toplo i dobrodošlo.

Sijaju kao sunce i obično imaju dramatično čulo mirisa, zbog čega su mnogi Lavovi poznati po tome što su umetnici. Oni su takođe žestoko odani prijatelji. Dakle, ako znate nekoga ko spada pod ovaj podznak, poželjet ćete da ga držite u svom uglu.

Podznak Djevica

Vi riješavate probleme i volite da ponudite svoju pomoć. Pričinjava vam zadovoljstvo kada možete da budete dio onoga što čini da svet funkcioniše glatko i efikasnije. Što je zanimljivo jer, iako volite da budete tu za druge, prilično ste samodovoljni. Takođe, ovo je podznak kojim vlada Merkur, pa su ovo ljudi koji važe za posvećene i odgovorne.

Oni često imaju tako dugu listu obaveza i toliko toga što im se dešava u glavi da mogu da izgledaju kao da ne reaguju ili ne obraćaju pažnju na vas – ali zapravo nije tako. Samo su zauzeti. Takođe ste dobri u tome da ostanete objektivni i da zadržite neemocionalan stav, što je vjerovatno razlog zašto ste poznati po tome što sređujete probleme u kolektivima sa lakoćom.

Podznak Vaga

Vi ste rođeni diplomata i skloni ste da budete tolerantni i pošteni dok slušate razna gledišta. Zato ne čudi što i vi stalno težite ravnoteži u sopstvenom životu. Međutim, vaša sposobnost da vidite svačiju stranu takođe vas može učiniti neodlučnim, jer želite da uzmete u obzir sva osećanja kada donosite izbor.

Harmonija, mir i ljubav su vaš moto. Imate oštro oko da okolinu učini lepšom i prijatnijom, i duboko cenite umetnost. Pod vladavinom Venere, boginje ljubavi i lepote, Vaga u usponu ima mnogo društvenog šarma i svetlosti. Oni su slatki i lepi, i traže druženje i povezanost.

Podznak Škorpija

Ne samo da tražite istinu, već i vaša izoštrena emocionalna inteligencija i instinkt djeluju kao šesto čulo. Duboko cijenite privatnost, što znači da postoji mali zid koji treba srušiti kada je u pitanju upoznavanje. Ali kada neko to uradi, odnos postaje intenzivan.

Kada razmišljate o podznaku Škorpije, tražite ljude sa snažnim pogledom. One odaju tu tajnovitu, seksi energiju, kao da mogu da vide kroz vas, a da toga nisu ni svejsni. Ukratko, Škorpije mogu da vas „čitaju kao knjigu“ i super su otporne.

Podznak Strijelac

Život je jedna velika avantura kada padneš pod ovaj podznak. Oni žele sve i žele da iz svega izvuku maksimum. U suštini, samo volite da uživate u životu i velikodušni ste prema svojoj dostupnosti drugima jer volite da odvajate vrijeme za aktivnosti koje stvaraju radost i nove uvide.

Uvijek postoji više što želite da naučite i integrišete u svoj život i na taj način postajete inspiracija, primer i učitelj drugima. Ovaj optimističan stav navodi Strijelce da idu napred da bi ispunili viziju života o kojem sanjaju. Prilično su ubjedljivi. Mogu da vas preplave svojim entuzijazmom za ono u šta vjeruju.

Podznak Jarac

Za ovaj podznak važi da su disciplinovani i da cene naporan rad. Takođe duboko poštujete istoriju i ono što je bilo ranije. Čak i ako ste najslađa osoba na planeti, vi ćete imati stav „nisam ovde da igram igrice“. Imaju sofisticiranu energiju za vođe, pa su dobri šefovi.

Podznak Jarca je pragmatičan i postići će određene ciljeve tek nakon izrade strategije ka vašoj krajnjoj destinaciji. Dajete svoj pečat određenoj situaciji samo kada budete sigurni da možete preuzeti obavezu da je dovedete do kraja.

Podznak Vodolija

Ovaj podznak je orijentisan na budućnost. Vi ste takođe buntovnik sa razlogom. Imate želju da probijete status kvo sa krajnjim ciljem da se čovečanstvo unapredi u celini. Vodolija u usponu je takođe snažnog duha, odana i spremna da pomogne prijateljima da razreše svoje probleme sa racionalne tačke gledišta.

Vodolijom vlada Uran, što znači da ćete uzdrmati stvari kada uđete u sobu. Način na koji se izražavate je tako jedinstven i drugačiji. Deo putovanja ovog znaka u usponu je da oni treba da se ističu. U suštini, ako ste Vodolija u usponu i nikada se niste osećali kao da ste se „uklopili“, to samo znači da u potpunosti oličavate svoj znak u usponu. (Dobra stvar!)

Podznak Ribe

Ribe u usponu su nežna, osjetljiva bića sa dubokim razumijevanjem ljudi i neosuđujućim pristupom prema drugima. Ne želeći da vide bilo koga kako pati, oni nude svoju pomoć kada prijatelju treba rame za plakanje. Ribe u usponu takođe imaju duboko „razumijevanje da su sve stvari povezane“ i dosljedno teže jedinstvu.

Ljudi sa podznakom u Ribama takođe imaju mnogo različitih strana. Oni vole umjetnost, muziku, TV i slično. Oni će proći kroz faze u kojima prikazuju različite likove i stilove jer su duboko umjetnički nastrojeni, piše Krstarica.

