OVA VRSTA DIJETE VAŽI ZA JEDNU OD NAJBOLJIH: OPSTALA JE DUŽE OD SEDAM DECENIJA

Unatoč tome što je objavljena godinama prije, ova dijeta važi za jednu od najboljih na svijetu a sve zato jer je poprilično jednostavna za čovjekov organizam.

Sastoji se iz programa osmišljenog da usmjerite svoj stil života na usvajanje zdravih, a odbacivanje nezdravih navika s ciljem da stvorite rutinu koja će rezultirati zdravom težinom koju možete održavati do kraja života.

Iz klinike posebnu pažnju daju pojačanom konzumiranju voća i povrća te, između ostalog, fizičkim aktivnostima te ostalim starima koje vam doista mogu pomoći da smršavite.

Zasniva se na dvije faze:

Lose It – Ova dvosedmična faza osmišljena je da ubrza gubitak težine. Fokusirate se na životne navike povezane sa težinom. Učite kako usvojiti pet zdravih navika – zdrav doručak, konzumiranje najmanje četiri porcije voća i povrća, integralne žitarice poput smeđe riže i obične zobi, konzumiranje zdravih masti poput maslinovog ulja te šetnju ili drugu fizičku aktivnost u trajanju od 30 minuta dnevno.

Osim uvođenja zdravih navika, podrazumijeva i da se riješimo onih nezdravih poput – izbjegavanja dodatnog šećera, suzdržavanja od grickalica, osim ako je riječ o voću i povrću, ne uzimanja hrane za vrijeme gledanja televizije, izbjegavanja da jedete van kuće te ne konzumiranja previše mesa i punomasnih mliječnih proizvoda.

U ovom periodu, tvrde, većina ljudi gubi i do 4,5 kilograma.

Live It – Za ovu fazu smatra se kako je dizajnirana tako da je možete primijenjivati do kraja života. U njoj učite više o biranju hrane, veličini porcija, planiranju jelovnika i fizičkoj aktivnosti.

S njom krećete dvije sedmice nakon prve faze, a trebali bi je se pridržavati sve do desete, ili, ako želite – do kraja života.

Osim zdravih namirnica i svakodnevne fizičke aktivnosti, ova faza podrazumijeva i brojanje kalorija. Iako se tačne količine računaju individualno, prosječna vrijednost je od 1200 do 1600 kalorija za žene i 1400 i 1800 za muškarce.

Uz pomoć ove faze, možete zabilježiti gubitak težine od 1 kg sedmično dok ne postignete željenu težinu, a zatim vam ona pomaže da željenu težinu i održite. prneosi “Hayat“.

Facebook komentari