SRPSKI ASTROLOG JELENA ĐOKIĆ – 5 HOROSKOPSKIH ZNAKOVA OČEKUJE OBILJE U ŽIVOTU: Jeste li među njima?

Od 10. maja počinje retrogradni Merkur, tranzit za koji se smatra da je prilično negativan. Međutim, astrološkinja Jelena Đokić objasnila je da uticaj retrogradnog Merkura nije za sve isti, odnosno da zavisi od položaja Merkura u našoj natalnoj karti. Tako da nemojte da brinete, nije sve tako crno!

Pored Merkura, ne bi trebalo zaboraviti da Jupiter, planeta obilja i sreće ulazi u liderski vatreni znak Ovna u kojem će se zadržati sve do kraja godine. Kako se navodi na astro portalima, Jupiter u Ovnu simbolizuje energičnost, samouvjerenost, samopouzdanje i može podstaći na napredak i uspjeh. Ova pozicija Jupitera ukazuje i na ambcioznost, snažnu volju i samorazvoj. Astrološkinja Jelena Đokić u emisiji “Uranak” na televiziji K1 otkrila je koji horoskopski znakovi će imati sreće, odnosno najveću podršku Jupitera u Ovnu:

“Danas, 10. maja, pored toga što Merkur kreće retrogradno, Jupiter ulazi u znak Ovna, što je markantna stvar na nebu. Jupiter jednom u 12 godina uđe u određeni znak i biće u Ovnu do 28. oktobra kada kreće retrogradni hod i vraća se u znak Riba. Potom će od 20. decembra 2022. do 16. maja 2023. ponovo biti u znaku Ovna. To znači da će oni koji su rođeni u znaku Ovna, Lava i Strijelca, kao i oni koji imaju podznak u nekom od ovih znakova biti približno podržani. Takođe, oni koji imaju podznak ili znak u znaku Blizanaca ili Vodolije mogu biti dodatno podržani od strane Jupitera. Ovo su znaci kojima bih ja savjetovala da se otvore za ekspanziju i obilje u svom životu.” – istakla je astrološkinja. prenosi “Novi“.

Da li ste vi na ovoj listi srećnika kojima je Jupiter u Ovnu naklonjen?

Facebook komentari