TIKTOK DANA – VIDEO PREGLEDALO 7 MILIONA LJUDI! Otkrila ČEMU SLUŽE ručice u automobilu… Bili smo u ZABLUDI

Verovatno ste se u svom automobilu pridržavali nekada za vrata ili vozačevo sedište, ukoliko bi naišla jača krivina, ne gledajući iznad glave gde imate to što vam treba. Većina zna da iznad suvozačevog mesta postoji ručni držač, koji služi da se pridržavate u situacijama kada je to neophodno.

Mnogi misle da on tu stoji samo kao instant rešenje i da nije najbolje osmišljena njegova uloga i funkcija, ali tako misle samo neupućeni i neinformisani. Ali, izgleda da su to do sada bili svi, ili bar većina.

Devojka na TikToku je podelila čemu ove ručice zapravo služe i kako se koriste. Mnogi su bili iznenađeni i šokirani što to uopšte nisu pokušavali na svojim kolima i da su to otkrili nakon 4 decenije. Video je pogledalo više od 7 miliona ljudi.

Devojka je izvukla ručicu iznad suvozačevog mesta i unutra je povukla kvačice sa obe strane ručke, koje služe da se fiksira ručni držač. Tako se može okačiti neka stvar, recimo odelo na vešalici, ili se jednostavno pridržavate bez problema.

