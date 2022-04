DNEVNI HOROSKOP ZA 24. APRIL 2022.

OVAN

POSAO: Uprkos tome što je subota bićete veoma aktivni i uradićete mnogo toga korisnog već u prvoj polovini dana. Kao i uvek ambicija na prvom mestu. LJUBAV: Svoje slobodno vreme ćete maksimalno posvetiti osobi koja vas zanima. Danas je dan za osvajačke pohode. ZDRAVLJE: Veoma se dobro osećate.

BIK

POSAO: Neplanirano se pojavljuju obaveze, sve završavate veoma brzo. Povoljan dan za kraće putovanje. LJUBAV: Tajna priča se zahuktava. Ne marite previše ni ako ste otišli predaleko. Čuvajte se otkrivanja te iste tajne. ZDRAVLJE: Bilo bi dobro da višak energije usmerite na neku umerenu fizičku aktivnost.

BLIZANCI

POSAO: Nećete imati previše obaveza. Što nije baš dobra preporuka. Blizanci moraju da imaju uvek neku akciju. LJUBAV: Veoma prijatni trenuci u krugu prijatelja, dobijate svu pažnju koja vam je potrebna- sa svih strana. ZDRAVLJE: Danas se osećate odlično.

RAK

POSAO: Nervozni i strahujete od nekog gubitka. Potrudite se da ne pokažete paniku već inicijativu. Od vas se mnogo očekuje. LJUBAV: Na ivici ste i svaka pogrešna reč može da vas navede da ozbiljno razmislite o raskidu ljubavne veze. ZDRAVLJE: Bolovi u glavi, osetljivi ste veoma.

LAV

POSAO: Dobar dan samo za one koji sarađuju sa strancima. Jedino to smatrate dobrim poslom, zaradom. U suprotnom, bežite od posla. LJUBAV: Neko vas je zaintrigirao i sada se premišljate. Da li će ga vaše okruženje prihvatiti to vas mnogo brine. Često ste pod uticajem drugih.ZDRAVLJE: Držite se dalje od potencijalnih izvora zaraze.

DEVICA

POSAO: Moguće je da će neko da vam da pozajmicu ako ste je zatražili ili će vam biti vraćen neki novac na koji ste uspeli da zaboravite. LJUBAV: Veoma povoljni aspekti za one koji imaju partnere. Slobodni se mogu upustiti u neku (skandaloznu) aferu. ZDRAVLJE: Danas nema većih problema.

VAGA

POSAO: Povoljan dan za one koji planiraju da sklope nove dogovore ili partnerstva. Otvoreno ćete pokazati svoje mišljenje saradnicima. LJUBAV: Nagli prekid neke veze ili nagla odluka da sa nekim uđete u neizvesnu avanturu. Razmislite da li je pametno tek tako ulaziti u veze koje nemaju svoj emotivni tok. ZDRAVLJE: Problemi sa cirkulacijom, bledilo.

ŠKORPIJA

POSAO: Razmišljate o tome da promenite posao. Niste još shvatili gde biste išli, ali ovako više nećete izdržati. Preopterećeni ste obavezama iako se ne žalite na to. LJUBAV: Sve je u nekim prihvatljivim okvirima, malo vam je dosadno. Želite uzbuđenje, želite nešto novo i neobično da doživite. ZDRAVLJE: Preporučuje se što veća fizička aktivnost.

STRELAC

POSAO: Ko god da je radio protiv vaših intresa, nije mu uspelo. Lako dolazite do poboljšanja finansija danas. LJUBAV: Kao i uvek, široke ruke, obradovaćete voljenu osobu. Srećna je osoba koja živi sa vama ili započinje vezu. ZDRAVLJE: Danas možete da rešite neki problem koji vas muči.

JARAC

POSAO: Previše obaveza. Moguće je da ćete morati da otkažete planove koje ste imali za vikend.LJUBAV: Imate podršku u okviru kuće. Šteta što ćete veći dep dana provesti na poslu. Malo ste uznemireni i pokazujete to partneru. ZDRAVLJE: Isplanirajte lekarski pregled u danima koji dolaze.

VODOLIJA

POSAO: Kroz komunikaciju ćete postići mnogo. U nekoj neobaveznoj priči nailazite na novu poslovnu priliku. LJUBAV: Osećate se kao da ste ponovo tinejdžer. Leptirići u stomaku zaigraju kada vas pogleda osoba koja vam se dopada duži period. Pokrenite se, niste u školi. ZDRAVLJE: Dobro se osećate.

RIBE

POSAO: Očekujete poboljšanje na polju finansija. Situacija može biti odlična ako se budete dobro organizovali. Ne rizikujte previše, nego igrajte na sigurno.

LJUBAV: Povukli ste se u sebe, partner ne ume da čita misli. Moguće je da će vas pogrešno protumačiti,piše Lepaisrecna

ZDRAVLJE: Vodite računa o višku kilograma.

