Da li vas partner zaista vara ili ste samo umislili – 5 pokazatelja koji mogu pokazati istinu

Žene su takve, ljubomorne, posesivne i imaju naviku da umišljaju probleme gdje ih nema. Ipak, sa druge strane imaju istančanu intuiciju pa im je često teško pogoditi da li opet samo umišljaju ili im njihov unutrašnji glas ukazuje na problem koji zaista postoji.

Ova dvoumica se često javlja po pitanju partnerove vijernosti. Kako se ne bi mučili oko toga, ovo su neki od pokazatelja koji bi mogli pokazati da vaš partner ipak ima drugu sa strane i da ne umišljate: 1. Umoran je više nego inače. Kada muškarac pronađe drugu ženu njegova energija se drastično mijenja. prenosi pult24

Prije je imao vremena i snage da šeta sa vama, razgovara, večera, popije kafu, a u zadnje vrijeme stalno je u nekoj žurbi i ništa ne stiže? Hmm, sumnjivo! 2. Ne odvaja se od telefona. Ne trebate biti od onih žena koje kradom uzimaju telefon vašeg partnera i bez dozvole preturati po njemu.

Takvo ponašanje izgleda kao paranoja. Telefon je lična stvar vašeg partnera i morate tražiti dozvolu kad želite da ga koristite. Ako vam on to ne dozvoljava, zahtjevajte da vam kaže šta skriva od vas. 3. Pruža dodatnu pažnju zbog krivice.

Primjećuje se da muškarac koji vara počinje da pokazuje povećano interesovanje za svoju ženu. Stručnjaci to objašnjavaju činjenicom da on pokušava da se iskupi za to što čini iza njenih leđa. 4. Počinje da prati svoju ženu i da bude pretjerano sumnjičav i ljubomoran.

To čini jer i sam vara, pa se plaši da će i njegova partnerka njega. 5. Počeo je više da se brine o sebi. Ako se njegov stil promijenio (i to odjednom) to je razlog za sumnju. Možda je počeo više paziti na sebe i trudi se izgledati mlađe – sve to možda čini za neku drugu damu.

