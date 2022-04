Kako čistiti mašinu za pranje suđa: Uz ove trikove radit će dobro i neće se kvariti

S vremenom se ostaci hrane, masnoće, deterdžent i minerali nakupe u filteru i unutrašnjim zidovima. To može dovesti do neugodnog mirisa u mašini, ali i otpad može ostaviti mrlje na posuđu. Drugim riječima, ako ne čistite mašinu, ona vam neće moći kvalitetno oprati posuđe. Ne samo to, ostaci mogu dovesti i do kvara aparata.

Good Housekeeping je nakon testiranja stotina mašina, deterdženata i sredstava za pranje posuđa, pronašao najbolje metode za održavanje mašine čistom i bez mirisa.

Kao i kod većine stvari, redovno održavanje olakšava posao, ali postoje neki preventivni koraci koje možete napraviti kako biste održali unutrašnjost mašine čistom. Koristite kvalitetan deterdžent za posuđe koji pomaže u ispiranju naslaga i masnoća. Ako živite u području s tvrdom vodom, razmislite o ugradnji omekšivača vode za cijelu kuću ili dodajte so u perilicu kako biste pomogli spriječiti mrlje na posuđu i nakupljanje minerala.

Koliko često trebate čistiti perilicu za posuđe?

Ovisi o tome koliko je koristite. Međutim, postoje svakodnevne, sedmične, mjesečne navike koje će vam pomoći u održavanju:

Svaki dan – uklonite vidljive ostatke hrane

Jednom sedmično – obrišite rubove vrata i brtvu te očistite filter

Jednom mjesečno – dubinski očistite unutrašnjost

Po potrebi – očistite vanjštinu, rubove i unutrašnjost od kapljica i mrlje

Smijete li oprati unutrašnjost mašine za posuđe izbjeljivačem?

Ne, izbjeljivač se ne preporučuje, posebno ako mašina ima unutrašnjost od nehrđajućeg čelika. Istina, neki deterdženti sadrži izbjeljivač, ali to su minimalne količine kako bi se maknule mrlje od kafe i čaja sa šolja i drugog posuđa.

Nikad nemojte koristiti izbjeljivač sa sirćetom, kombinacija ta dva sastojka mogu stvoriti potencijalno smrtonosni plin hlor.

Kako čistiti mašinu?

Ovo je detaljan vodič kako očistiti mašinu, bilo da želite očistiti brtvu, filter ili vrata ili jednostavno obaviti svakodnevno održavanje kako biste spriječili neugodne mirise.

Uklonite hranu

Korijen većine problema s mirisom obično su ostaci hrane. Steknite naviku da nakon svakog ciklusa pranja posuđa uklonite ostatke hrane. Izvucite donju rešetku i potražite komadiće hrane. Uklonite ih prstima ili papirnatim ubrusom kako biste spriječili smrad. Isto tako, prije slaganja u perilicu uklonite papirnatim ubrusom višak hrane s posuđa. Ako ne planirate odmah pokrenuti ciklus, brzo isperite posuđe u sudoperu kako biste spriječili neželjene mirise.

Obrišite prljavštinu

Za čišćenje vrata – odaberite vlažnu krpu ili spužvu od mikrovlakana kako biste obrisali ostatke hrane i mrlje koje su se nakupile.

Za čišćenje brtve vrata – starom četkicom za zube nježno obrišite prljavštinu. Ako nema previše prljavštine, prebrišite brtvu vlažnom krpom ili papirnatim ubrusom.

Izbjegavajte korištenje sredstva za čišćenje koja sadrže izbjeljivač ako je unutrašnjost vaše mašine od nehrđajućeg čelika.

Kako očistiti filter?

Ako filter nije čist, neće biti ni posuđe ni ostatak mašine. Filter se nalazi ispod donje ručke za prskanje, morat ćete izvući donju rešetku kako biste došli do njega. Ako niste sigurni kako ukloniti filter, provjerite uputstva za upotrebu. Sad kad ste ga uspješno pronašli, ovo je korak po korak za čišćenje:

1. Uklonite filter i isperite ga pod toplom vodom.

2. Starom (mekanom) četkicom za zube istrljajte mrežicu i plastični okvir kako biste uklonili masnoće ili čestice zaglavljene u pukotinama. Zatim je isperite.

3. Vratite filter na mjesto.

4. Jednom mjesečno dubinski očistite mašinu, a upravo to čišćenje filtera je najvažnije.

OPREZ: Nemojte koristiti mašinu ako filter nije ispravno pričvršćen jer možete ozbiljno oštetiti stroj i možda poništiti garanciju.

S vremena na vrijeme vlažnom krpom prebrišite vrata mašine s vanjske strane, piše Raport.

