Maca otkrio ko je najgori glumac s kojim je sarađivao

Glumac Dragan Marinković Maca gostovao je u emisiji “AmiG Show”. Pred kamarama je morao otkriti ko je najgori glumac s kojim je sarađivao.

– Rade Ćosić – rekao je Maca.

Ime ovog njegovog kolege niko nije očekivao.

– Pitanje je ko je najgori glumac s kojim sam sarađivao. On je lud, Gidra je mala beba za njega, ti ne znaš šta će se njemu desiti, u kom pravcu to ide, od žanra do svega, s njim je sve izazov, svaka proba i svaka predstava je premijera. On nije najgori glumac kao loš glumac, čak naprotiv, već totalna budala. On je ozbiljno lud – objasnio je Maca.

