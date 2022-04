ASTROLOG DUŠAN OTKRIO ŠTA ĆE SE DESITI 12. APRILA: Jedan znak je na udaru

Dvanaesti april je veoma poseban dan u astrološkom smislu, dešava se jednom u 166 godina, a astrolozi ističu koliko je važan za sve nas. Tim povodom je u emisiji “Jutro” na Prvoj gostovao astrolog Dušan Veličković, koji je otkrio šta će se ovog datuma dogoditi svim horoskopkim znacima.

Kako je rekao, ovaj istorijski aspekt nije ni dobar ni loš – njegova definicija zavisi od vas samih.

“Kad je konjukcija u pitanju, to su dvije planete na jednom stepenu. Jupiter koji vlada Ribama i Neptun, Bog mora i to na stepenu na kom se nalazi fiksna zvijezda. To je totalno ludilo! Sve se dešava u jednom istorijskom trenutku. Identične vijesti su bile prije 166 godina, 17. marta 1856. godine. Završen je rat oko Krima te godine. Kada sam se spremao za ovu emisiju, bio sam u šoku. Ovaj aspekt zovu aspekt virtuelnosti. Znači, imate jednog Neptuna, Boga iluzije, Boga dro*a, opijata, mašte. Jupiter, gdje god da se nađe, sve to pojačava”, objašnjava Veličković i dodao:

“Ništa nije ni samo dobro, a ni samo loše. Sve zavisi u kom životnom dobu se nalazimo i da li ćemo jedan događaj posmatrati kao blagoslov ili kaznu. Ljepota je u oku posmatrača. Što se tiče prognoze, krenućemo od Riba, jer se u tom znaku dešava ovaj fenomen”, kaže astrolog.

Ovaj fenomen će dobro uticati na ljude koji su rođenu u znaku Riba, tvrdi Veličković.

“Ribe imaju uvid u jednu drugačiju realnost i stvarnost. Ribe su inače totalno drugačiji znak, one i Vodolije nisu sa ovog svijeta, one su u prolazu. One će otkriti nešto jako bitno i ovo je fantastičan aspekt za njih, bez obzira da li su rođene danju ili noću. Noćni vladar Riba je Neptun, dnevni je Jupiter, tako da, ovo bi trebalo da pojača sve njihove dobre vibracije, posebno zato što je Sunce u kući novca, kao i Merkur. Ovo bi njima moglo da se isplati finansijski”, otkriva Veličković.

Ovnovima, Bikovima i Blizancima, 12. april donosi sreću.

“Ovaj fenomen se Ovnovima dešava u idealnoj poziciji, a to je dvanaesto polje – polje zaštite anđela čuvara. Ovnovi koji žive na nekim višim vibracijama i u duhovnim vodama, oni će u svakom slučaju pronaći taj ideal ka kojem teže. Ovo je jedno duhovno bogatstvo za njih i ispravljanje grešaka koje su pravili, tačnije prosvetljenje. Bikovi će imati sreće kada su u pitanju prijatelji. Od prijatelja bi mogli da dobiju nešto neočekivano. Kada je u pitanju zarada od posla ili možda neki posao koji ranije nisu mogli da naplate, sad bi trebalo to da urade”, ističe astrolog i dodaje:

“Blizancima je ovaj aspekt jako bitan za karijeru, za posao, to je njihovo deseto polje. Oni će definitivno potpisati ugovor, sinuće im božanstvena ideja koju će sprovoditi u djelo u nekom narednom periodu i koju će dobro unovčiti. Ovaj aspekt je posebno dobar Blizancima koji se bave kreativnim umetničkim poslom ili koji rade u prosveti”, kaže Dušan.

“Rakovi bi ovaj fenomen trebalo da osete kroz duhovnu sferu, a posebno će biti dobar Rakovima koji studiraju, putuju po svetu i rade sa inostranstvom. Lavovima je ovo aspekt jednog profita od nekog njihovog partnera ili ortaka. Oni uvijek namontiraju da im sve bude dobro, ali u ovom aspektu mogu da naslede nešto čemu se nisu nadali. Djevicama je ovo polje parnerstava, polje ljudi koji su u njihovom životu, a od kojih mogu da dobiju nešto fantastično ili recimo, da njihov bračni partner kupi neku firmu, dobije sedmicu na lotou, dakle, od nekih sretnih okolnosti da profitira”, ističe Veličković.

Dok će Vagama fokus biti posao, Škorpije će se opustiti u svojim zadovoljstvima.

“Vagama bi ovo moglo da bude jako dobro vezano za posao, pošto je to njihovo polje posla. One koje se bave zdravstvom, psihologijom ili naučnim istraživanjem za svoju dušu, otkriće nešto jako bitno što će im koristiti u daljem radu. Škorpijama je ovo božanstven period, jer je ovo njihoivo peto polje, polje uživanja, zadovoljstava i njima će ovaj aspekt donijeti nešto božanstveno. Savjetovao bih im da igraju igre na sreću, ali da to duhovno zadovoljstvo pretoče u nešto materijalno”, kaže Veličković i dodaje:

“Strijelčevi bi mogli da odluče da se skuće ili da kupe neku nekretninu, a ovaj aspekt im je fantastičan. Jarčevi koji se bave biznisom, trgovinom ili putovanjima, oni bi mogli da dobiju nešto jako dobro preko rođaka. Vodolijama je ovaj aspekt dobar za finansije, ali njima to nije na prvom mjestu. Mogla bi da im ovo bude jedna velika faza, promjena, škola”, ističe Veličković i dodaje:

“Ovo nije aspekt koji traje pola sata ili jedan dan. Ovo su istorijski aspekti koji predstavljaju prekretnice, kako na globalnom, tako i na našem ličnom planu. Ovo je aspekt koji aktivira neko punjenje, koje nam transformiše život”, rekao je astrolog.

