ODMAH GA UNESITE U KUĆU I BAŠTU- OVO CVIJEĆE ČUVA BRAK I TJERA NEGATIVNU ENERGIJU: Vrijedi ga posaditi Share

Poznat je i po latinskom nazivu Paeonia. Ime je dobio po grčkom Bogu Peonu koji je izliječio Plutona ovom biljkom. Zeus je morao da preobrazi učenika u prekrasan cvijet kad je pokazao da ovaj više obećava od učitelja.

Među prvim narodima na svijetu koji su prepoznali njegovu lepotu bili su Kinezi. Njihovo strpljenje zaslužno je za odnegovani prvi kultivisani Božur.

Riječ je o raskošnom cvjetnom grmu koji raste visine i do 1 do 2 metra. Cvjetanje traje od sredine maja do sredine juna, u ljubičastim, crvenim, bijelim, rozem i žutim bojama.

Raskošni cvjetovi božura i njihova sposobnost da nam se svako proljeće vraćaju i to 100 godina ili čak i duže, samo su jedna od nevjerojatnih činjenica o ovom Božuru

Značenje bijke

Značenje ovog cvijeća je višestruko, predstavlja sljedeće vrijednosti:

• čast, pogotovo za ljude koji donose čast cijeloj svojoj porodici kroz uspjeh

bogatstvo •

romansu i romantičnu ljubav s posebnim naglaskom na ljubav između dvoje stranaca

Kada mlada bira cvijeće za svoj buket, savjetuje se da obavezno u njega uvrsti i božure jer simbolizuju srećan brak i sklad bračnog para.

• ljepotu u svim oblicima

• Negdje ga ipak smatraju nesrećnim i cvijećem koji simbolizuje sramotu i sram

Značenje koje cvijet ima se malo menja zbog nijanse ili boje. Međutim, postoji nekoliko boja koje mijenjaju ono što božur znači, a to su:

ružičasta: najromantičnija boja božura -idealna za vjenčane bukete i uređenje stola

Bijela ili svijetlo ružičasta: prikazuje sramežljivi aspekat značenja, te može da znači žaljenje ili izvinjenje zbog neke neprijatnosti

Jarko crvena: ova boja se najviše ceni u Kini i Japanu i povezuje se poštovanjem. Ujedno je i najznačajniji simbol bogatstva i prosperiteta u tim kulturama.

Zbog gordog držanja, boje života, ljepote, bogatstva i sjedinjenja, crveni božur cvijet simboliše čast i bogatstvo.

Određeni oblik božura, poznat i kao „biljka Paeonia“, vijekovima je dio istočne tradicionalne medicine, te se smatra biljkom koja tjera negativnu energiju i zle duhe. Ljekari tradicionalne medicine vjeruju da je odlična i za bolove u stomaku i probleme s mokrenjem.

Nedavna naučna ispitivanja spojeva u ovom cvetu pokazuju veliki napredak u otkrivanju lijeka protiv nakupljanja mastocita, teških infekcija otpornih na antibiotike i upalnih reakcija bez uzroka.

