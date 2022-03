Labkovski: Zašto muškarac gubi interes za ženu – Ako nisi zanimljiva sebi nećeš biti ni njemu

Njegova osjećanja su nestala i on je prestao da voli. Zašto se to dešava? Da li je moguće vratiti ona stara osjećanja jednom kada izgubi interesovanje a svoju ljepšu polovinu? Prema mišljenju ruskog psihologa Mihaila Labkovskog, mnoge žene su savršeno svjesne razlike u mentalitetu i temperamentu između nje i partnera, ali se nadaju da će problemi nestati sami od sebe.

One misle da to što se dešava nije strašno, ali se ispostavi da je gore nego što je mogla misliti. Interes ne nestaje preko noći, već to može da znači da se cijeli brak gradio na iluzijama ili na ličnoj koristi. Kada uđemo u brak trudimo se pokazati se u najboljem mogućem svjetlu.

Sve svoje nedostatke skrivamo duboko u sebi i pretvaramo se da ne postoje. Labkovski ističe da ako osoba skriva svoje mane u braku, to znači da je i prije braka skrivala svoje nedostatke i pretvarala se da je neko drugi. A onda kada dođe svakodnevni život, obaveze oko porodice i djece postepeno sve nestaje i one prave osobine isplivaju na površinu te muškarac počinje gubiti interesovanje za svoju ženu.

Ako želite da vaš muškarac ne izgubi interesovanje za vas morate konstantno raditi na sebi. Morate biti zanimljivi sebi, ako želite biti tnimljivi drugima. Mnogi ljudi se često u braku pretvaraju u dosadne i nezanimljive osobe.

Slabe žene slabe volje, koje ne mogu napraviti korak bez muškarca, nerviraju svojim prisustvom. Nasuprit njih, žene jakog karaktera ne dozvoljavaju da je ponižavaju, one se znaju boriti za sebe. Takve žene muškarci žele, žene koje znaju da se zauzmu za sebe i koje znaju šta žele.

Labkovsi ističe da je privlačnost u mozgu, da od njenog stepena inteligencije zavisi koliko će ona biti interesantna svom muškarcu. Inteligentne žene znaju kako zadržati muškarca i kako probuditi interesovanje u njemu. prenosi Infopult

